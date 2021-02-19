Лавров сравнил отношение политиков в США к России с ковбойской разборкой

Американские политики соревнуются, кто займет более жесткую позицию в отношении Москвы, заявил министр в интервью РБК. Вашингтон все еще считает себя «хозяином в доме» и назначает врагов, считает он

Сергей Лавров (Фото: Пресс-служба МИД РФ / ТАСС)

Противостояние политических сил внутри Соединенных Штатов из-за России является нормальным явлением современной американской политики. Об этом заявил глава МИДа Сергей Лавров в интервью РБК. Между американскими демократами и республиканцами постоянно идут «разборки», кто займет более жесткую позицию в отношении Москвы.

«Еще на стадии предвыборной гонки Джо Байден и его люди не просто заявляли, что это (политика Трампа. — РБК) — мягкотелость, постоянные заигрывания, а то и вообще — работа на российскую разведку. Дональд Трамп говорил, что он самый жесткий по отношению к России. Он сказал, что ему нравится Владимир Путин, но ввел больше санкций, чем все его предшественники вместе взятые», — сказал Лавров.

Глава российской дипломатии отметил, что у властей США никуда не делся менталитет «хозяина в доме» и они назначают себе врагов. «У демократов есть дополнительные основания для того, чтобы наращивать такую политику: якобы в отличие от Трампа они не будут «собакой, которой виляет русский хвост», — сыронизировал глава МИДа.

«Ковбойские разборки», кто круче, тоже там присутствуют. Но это нормальное проявление американской политики, особенно сейчас», — отметил Лавров. По его мнению, противоречия между американскими либералами и консерваторами обострились до предела с приходом к власти Трампа.