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Лавров сравнил отношение политиков в США к России с ковбойской разборкой

Американские политики соревнуются, кто займет более жесткую позицию в отношении Москвы, заявил министр в интервью РБК. Вашингтон все еще считает себя «хозяином в доме» и назначает врагов, считает он
Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: Пресс-служба МИД РФ / ТАСС)

Противостояние политических сил внутри Соединенных Штатов из-за России является нормальным явлением современной американской политики. Об этом заявил глава МИДа Сергей Лавров в интервью РБК. Между американскими демократами и республиканцами постоянно идут «разборки», кто займет более жесткую позицию в отношении Москвы.

«Еще на стадии предвыборной гонки Джо Байден и его люди не просто заявляли, что это (политика Трампа. — РБК) — мягкотелость, постоянные заигрывания, а то и вообще — работа на российскую разведку. Дональд Трамп говорил, что он самый жесткий по отношению к России. Он сказал, что ему нравится Владимир Путин, но ввел больше санкций, чем все его предшественники вместе взятые», — сказал Лавров.

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Глава российской дипломатии отметил, что у властей США никуда не делся менталитет «хозяина в доме» и они назначают себе врагов. «У демократов есть дополнительные основания для того, чтобы наращивать такую политику: якобы в отличие от Трампа они не будут «собакой, которой виляет русский хвост», — сыронизировал глава МИДа.

«Ковбойские разборки», кто круче, тоже там присутствуют. Но это нормальное проявление американской политики, особенно сейчас», — отметил Лавров. По его мнению, противоречия между американскими либералами и консерваторами обострились до предела с приходом к власти Трампа.

«Он старался больше думать о коренных интересах тех, кто основал Америку, приехал туда и принял ее законы. Вот о чем идет спор: сохраняется ли лояльность государству, которое тебя приняло, или ты хочешь размывать его принципы?» — пояснил глава внешнеполитического ведомства.

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В феврале президент Джо Байден заявил, что не будет колебаться при введении новых мер против России, чтобы защитить интересы США. «Подошли к концу те дни, когда США шли на уступки перед лицом агрессивных действий со стороны России, вмешательства в наши выборы, кибератак, отравлений своих граждан», — объявил он.

До этого советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон будет выстраивать отношения с Россией с позиции силы и накажет ее за плохое поведение.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки утверждала, что президент США готов обсуждать со своим российским коллегой как противоречия, так и сферы сотрудничества.

Авторы
Михаил Котляр, Илья Доронов
политика США Россия Сергей Лавров
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