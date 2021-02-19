Лавров обвинил Францию и Германию в «отлынивании от воспитания» Украины

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Европейский союз, в частности страны «нормандского формата» Германия и Франция, постоянно «отлынивают» от своих обязанностей по «воспитанию» Украины в части выполнения минских соглашений, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу РБК.

«Отлынивание» того же ЕС, Германии, Франции как стран-участниц «нормандского формата» от выполнения своих функций в «воспитании» Украины в плане выполнения Киевом минских договоренностей уже стало хроническим», — считает глава МИДа, отметив, что это не делает им чести.

По мнению Лаврова, Киев нужен Западу только для одного: чтобы «постоянно Россию раздражать» и выискивать новый предлог для «русофобской политики».

«Они хотят всячески ослабить все, что вокруг нас расположено: Белоруссия, Центральная Азия, теперь и Закавказье, когда после успешной миссии Владимира Владимировича Путина по посредничеству между Арменией и Азербайджаном они вдруг все всполошились: как же так, без них? Сейчас пытаются проникать и наращивать свою активность в этом регионе», — указал министр.