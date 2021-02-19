Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 20 февраля
USD ЦБ: 73,97 (+0,2) Инвестиции, 19 фев, 13:07
Курс евро на 20 февраля
EUR ЦБ: 89,54 (+0,67) Инвестиции, 19 фев, 13:07
Американский ровер Perseverance показал цветные фото с Марса Технологии и медиа, 00:12 Лидером по вакцинации от COVID-19 стал Сахалин, аутсайдером — Дагестан Общество, 00:00 Зачем технологичной стиральной машинке два барабана РБК Стиль и LG SIGNATURE, 00:00 ЦБ зафиксировал минимальный за четыре года объем переводов из России Финансы, 00:00 Лавров обвинил Францию и Германию в «отлынивании от воспитания» Украины Политика, 19 фев, 23:53 СБУ объяснила санкции против Медведчука Политика, 19 фев, 23:40 Семь причин выбрать Швейцарию для лечения Партнерский материал, 19 фев, 23:12 Байден вернул Америку в Европу Политика, 19 фев, 23:08 Белый дом заявил об отсутствии планов приглашать Россию в G7 Политика, 19 фев, 23:08 На Ставрополье нашли тело провалившейся под лед девочки Общество, 19 фев, 22:51 Интервью Сергея Лаврова телеканалу РБК. Полное видео Политика, 19 фев, 22:33 Рейтинги «умных» городов: какие места занимает Москва РБК и Минстрой, 19 фев, 22:31 Дипломаты взяли на контроль ситуацию с изъятием детей у россиян в Берлине Общество, 19 фев, 22:23 Гейтс оценил сроки выравнивания уровня вакцинации в разных странах Политика, 19 фев, 22:20
Политика ,  
0 

Лавров обвинил Францию и Германию в «отлынивании от воспитания» Украины

Video

Европейский союз, в частности страны «нормандского формата» Германия и Франция, постоянно «отлынивают» от своих обязанностей по «воспитанию» Украины в части выполнения минских соглашений, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу РБК.

«Отлынивание» того же ЕС, Германии, Франции как стран-участниц «нормандского формата» от выполнения своих функций в «воспитании» Украины в плане выполнения Киевом минских договоренностей уже стало хроническим», — считает глава МИДа, отметив, что это не делает им чести.

По мнению Лаврова, Киев нужен Западу только для одного: чтобы «постоянно Россию раздражать» и выискивать новый предлог для «русофобской политики».

«Они хотят всячески ослабить все, что вокруг нас расположено: Белоруссия, Центральная Азия, теперь и Закавказье, когда после успешной миссии Владимира Владимировича Путина по посредничеству между Арменией и Азербайджаном они вдруг все всполошились: как же так, без них? Сейчас пытаются проникать и наращивать свою активность в этом регионе», — указал министр.

Лавров сравнил отношение политиков в США к России с ковбойской разборкой
Политика
Сергей Лавров

По словам главы внешнеполитического ведомства, Киев пошел по пути Польши и стран Прибалтики.

Читайте на РБК Pro
Психолог Грант Хэлворсон: на какой вопрос на собеседовании можно солгать Минус 50 млрд руб.: как строители пытаются вернуть деньги лопнувших СРО Люди в яме: почему компании в России недовольны каждым вторым сотрудником Я вас слушаю: как уралец выручил ₽140 млн на подмене телефонных номеров

«В Кракове недавно закрыли Центр русского языка и культуры, созданный фондом «Русский мир». Для Польши это очевидный шаг, как и для Прибалтики, где борются со всем русским. На Украине тоже стали этим заниматься: отключение СМИ, языковой запрет. Нам это хорошо известно», — пояснил он.

Лавров предупредил, что Россия не отстанет «от ОБСЕ, Совета Европы, соответствующих ооновских структур». «Нельзя делать вид, что это издержки «роста» и «взросления» украинской нации, которая, как говорят, «несчастная», — отметил он.

Козак подвел итоги «нормандской» встречи словами «похвастаться нечем»
Политика
Дмитрий Козак

В начале декабря прошлого года Лавров призвал Киев перестать саботировать реализацию минских соглашений и договоренности, достигнутые во время встречи в «нормандском формате» в Париже, а также от прямого диалог с Донецком и Луганском.

В июле президент Украины Владимир Зеленский утверждал, что Киев выполняет свои обязательства по урегулированию украинского кризиса. При этом он предлагал расшифровать каждый пункт минских соглашений. По словам украинского лидера, это позволило бы Киеву оценить, какие из обязательств он может выполнить.

Сергей Лавров Украина Франция Германия интервью
Материалы по теме
Советник Зеленского заявил о невыполнимости минских соглашений
Политика
Небензя обвинил Германию и Францию в нежелании «услышать голос» Донбасса
Политика
Лавров описал мнение Запада о «Спутник V» фразой «и хочется, и колется»
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter