Власти Израиля «запечатали» страну на неделю из-за пандемии

С полуночи на вторник в Израиле вступил в действие запрет на пассажирское авиасообщение с зарубежными странами. Его действие продлится до конца января

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В Израиле с полуночи 26 января начал действовать запрет на авиапутешествия, вылет и прилет власти будут разрешать только в исключительных случаях. Такой порядок будет действовать до 31 января.

Решение об остановке пассажирского авиасообщения с другими странами было принято на заседании правительства в воскресенье, 24 января.

Международному аэропорту имени Бен-Гуриона запрещено принимать любые самолеты, кроме грузовых, пожарных и самолетов для срочной медицинской эвакуации.

Разрешение на вылет из Израиля будут давать только в случае необходимости лечения, личного участия в судебном разбирательстве в качестве одной из сторон процесса, а также на похороны. Запросы на выезд за границу будут удовлетворяться только в исключительных случаях по гуманитарным соображениям или по особым обстоятельствам, уточнили в правительстве.

Запрет распространяется и на полеты частных израильских самолетов. Он не будет применяться только к рейсам иностранных авиакомпаний, которые отправились в полет до времени запрета.