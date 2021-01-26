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Общество ,  
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Власти Израиля «запечатали» страну на неделю из-за пандемии

С полуночи на вторник в Израиле вступил в действие запрет на пассажирское авиасообщение с зарубежными странами. Его действие продлится до конца января
Фото: Abir Sultan / EPA / ТАСС
Фото: Abir Sultan / EPA / ТАСС

В Израиле с полуночи 26 января начал действовать запрет на авиапутешествия, вылет и прилет власти будут разрешать только в исключительных случаях. Такой порядок будет действовать до 31 января.

Решение об остановке пассажирского авиасообщения с другими странами было принято на заседании правительства в воскресенье, 24 января.

Международному аэропорту имени Бен-Гуриона запрещено принимать любые самолеты, кроме грузовых, пожарных и самолетов для срочной медицинской эвакуации.

Разрешение на вылет из Израиля будут давать только в случае необходимости лечения, личного участия в судебном разбирательстве в качестве одной из сторон процесса, а также на похороны. Запросы на выезд за границу будут удовлетворяться только в исключительных случаях по гуманитарным соображениям или по особым обстоятельствам, уточнили в правительстве.

Запрет распространяется и на полеты частных израильских самолетов. Он не будет применяться только к рейсам иностранных авиакомпаний, которые отправились в полет до времени запрета.

Израиль решил «запечатать страну» на неделю из-за коронавируса
Общество
Фото:Ariel Schalit / AP

Решение было принято по инициативе премьер-министра Биньямина Нетаньяху. «Ни одна нация не сделала того, что мы собираемся сделать, — мы герметично запечатаем страну, — сказал Нетаньяху. — Мы делаем это, чтобы предотвратить появление мутаций вируса и обеспечить быстрое продвижение нашей кампании вакцинации».

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Как писала Haaretz, по темпам вакцинации Израиль занимает первое место в мире, вакцину, по крайней мере первую дозу, уже получили около 27% населения. По информации издания, система здравоохранения страны работает в напряженном режиме, поскольку число зараженных лиц может превысить возможности больниц их принять.

По данным сайта Worldometers, по количеству заражений на 1 млн населения Израиль находится на десятом месте в мире (более 65 тыс.), опережая Бельгию, Испанию, Великобританию, Италию. Однако этот показатель в стране меньше, чем в США, которые занимают седьмое место с 77 тыс. выявленных заражений на 1 млн жителей.

Однако по количеству смертей от COVID на 1 млн жителей Израиль занимает 55-е место в мире — от инфекции умерли 487 человек на 1 млн жителей. Россия по этому показателю находится на 56-м месте — 479 умерших от COVID на 1 млн жителей.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
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Источник: JHU
Данные по миру i

Автор
Владислав Гордеев
Израиль запрет полеты
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