Израиль решил «запечатать страну» на неделю из-за коронавируса

Израиль приостановит международное авиасообщение в связи с распространением более заразных мутаций коронавируса. До этого времени в стране будет действовать строгий карантин: жителям запрещено отходить от дома более чем на 1 км

Фото: Ariel Schalit / AP

Израиль приостановит международное авиасообщение с 26 по 31 января, чтобы затормозить распространение новых штаммов коронавируса. Решение одобрил кабинет министров, сообщила газета Haaretz.

«Мы впереди всего мира. Ни одна нация не сделала того, что мы собираемся сделать — мы герметично запечатаем страну», — заявил во время заседания правительства премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Запрет не коснется грузовых рейсов из-за рубежа и полетов служб скорой медицинской помощи. Вылететь из самого Израиля можно будет лишь по ряду причин: для лечения за границей, по работе, которую нельзя выполнить удаленно, для участия в судебных разбирательствах, похоронах члена семьи или в случае переезда.

Израиль приостановит международное авиасообщение в связи с появлением более заразных штаммов коронавируса — «британского» и «южноафриканского». После кабинета министров решение должны одобрить комиссия кнессета по экономике и комиссия по вопросам Конституции, законодательства и правосудия.