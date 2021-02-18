Эксперты оценили данные о связи между группой крови и тяжестью COVID-19

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Нельзя говорить о том, что связь между группой крови человека и тяжестью протекания коронавирусной инфекции доказана, это утверждение требует более глубокого анализа. Об этом заявила РБК директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович.

По словам Попович, исследование заболеваемости COVID-19 среди людей с разными группами крови было проведено достаточно давно. Тогда ученые проанализировали статистику по госпитализированным и отметили определенные закономерности, связанные с группой крови.

«Но это утверждение требует более глубокого анализа и понимания механизмов. Поэтому говорить сейчас о том, что такого рода закономерности являются научным фактом, пока невозможно», — сказала Попович.

В свою очередь, вирусолог, профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский в разговоре с РБК предположил, что такая зависимость действительно может быть.