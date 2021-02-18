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Пандемия коронавируса ,  
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Эксперты оценили данные о связи между группой крови и тяжестью COVID-19

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Нельзя говорить о том, что связь между группой крови человека и тяжестью протекания коронавирусной инфекции доказана, это утверждение требует более глубокого анализа. Об этом заявила РБК директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович.

По словам Попович, исследование заболеваемости COVID-19 среди людей с разными группами крови было проведено достаточно давно. Тогда ученые проанализировали статистику по госпитализированным и отметили определенные закономерности, связанные с группой крови.

«Но это утверждение требует более глубокого анализа и понимания механизмов. Поэтому говорить сейчас о том, что такого рода закономерности являются научным фактом, пока невозможно», — сказала Попович.

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Фото:Софья Сандурская / АГН «Москва»

В свою очередь, вирусолог, профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский в разговоре с РБК предположил, что такая зависимость действительно может быть.

«Вопрос в том, как защитить людей со второй, самой распространенной группой крови. Этим людям нужно беречься, особенно строго следить за своим здоровьем, соблюдать меры предосторожности», — отметил он.

Инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев указал, что нужно посмотреть распространенность групп крови в популяции. «Может получиться, что людей с данными группами и так больше», — заявил он.

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Эксперты оценили исследование об устойчивости групп крови к COVID-19
Общество
Фото:Сергей Киселев / АГН «Москва»

Ранее врач общей практики Европейского медицинского центра Анна Кулинкович рассказала агентству «Прайм», что по данным различных исследований, среди заболевших меньше всего людей с первой группой крови. А чаще и тяжелее других болеют люди со второй и четвертой группами. Кулинкович напомнила, что в Китае было сделано исследование, в ходе которого выяснилось, что среди умерших пациентов больше всего было обладателей второй группы крови. При этом врач отметила, что цифры, показывающие взаимосвязь заболевания и группы крови, разнятся разных странах.

В марте ученые из Китая опубликовали результаты исследования на основе данных из больниц в Ухане и Шэньчжэне. Выяснилось, что у больных коронавирусом чаще всего встречается вторая группа крови, а меньше всего риску заражения подвержены люди с первой группой. Об этом же в мае заявила глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.

О том, что пациенты с первой группой крови наименее подвержены заражению COVID-19, также сообщали американские генетики. Данные исследований, проведенных в Дании и Канаде, свидетельствуют о том, что тяжелее всего инфекцию переносили пациенты со второй и четвертой группами крови.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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