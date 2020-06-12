Генетики из США определили наиболее уязвимую к коронавирусу группу крови

Пациенты с первой группой крови наименее подвержены заражению коронавирусной инфекций COVID-19. Об этом говорится в исследовании американской компании 23andMe, специализирующейся на расшифровке генома.

В ходе исследования специалисты проанализировали данные 750 тыс. клиентов, из которых 10 тыс. человек были заражены коронавирусом. С учетом пола, массы тела и возраста пациентов исследователи установили, что люди с первой группой крови на 9-18% реже заболевают COVID-19.

Как установили исследователи, выявленная закономерность характерна и для положительного, и для отрицательного резус-фактора. При этом ранее исследование показывало, что данная закономерность справедлива только в случае положительного резус-фактора.

Как ранее сообщила глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова, чаще всего коронавирусом болеют люди со второй группой крови. На втором месте — первая и третья. Реже всего вирусом болеют люди с четвертой группой крови, утверждала Скворцова.

По ее словам, что это может быть связано со статистикой распространенности групп крови. Как отмечала Скворцова, вторая группа крови является самой распространенной в популяции.

О том, что вторая группа крови — самая распространенная у больных коронавирусом, также говорил член Совета Федерации и заслуженный врач России Владимир Круглый. При этом он ссылался на данные исследований в Китае, где, по его словам, доля таких случаев составила 30%.