Скворцова назвала группу крови большинства заболевших коронавирусом

Скворцова подтвердила публиковавшиеся ранее данные о том, что среди заболевших коронавирусом больше всего людей со второй группой крови. Однако это, по ее мнению, можно объяснить статистически

Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС

Чаще всего коронавирусом сейчас болеют люди со второй группой крови, глава рассказала Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова, передает ТАСС.

«Интереснейший момент, который есть и в зарубежной литературе и который абсолютно подтвержден в центрах ФМБА. Превалирующая группа крови у зараженных — это вторая, в большом отрыве от других групп крови. <…> На втором месте — первая и третья. И, реже всего, действительно редкая группа — четвертая», — сообщила глава ФМБА.

В то же время Скворцова подчеркнула, что это может быть связано со статистикой распространенности групп крови. Вторая группа крови, по ее словам, является самой распространенной в популяции.

Обычно самой распространенной в мире группой крови считается первая группа, ею обладают примерно 45% всего населения мира. Вторая группа крови чаще встречается у европейцев, по всему миру она у 35% населения, третья группа — у 13%, а самая редкая, четвертая — у 7%.

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