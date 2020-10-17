Эксперты оценили исследование об устойчивости групп крови к COVID-19

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О том, что группа крови может влиять на течение заболевания COVID-19 писали еще во время весенней волны пандемии, однако ясности относительно того, как гены, определяющие группу крови, влияют на цепи, возникающие при заболевании, пока сложно, заявил РБК вирусолог НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейна.

Ранее издание MedicalXpress со ссылкой на научный журнал Blood Advances опубликовало исследование, в котором утверждалось, что среди заболевших коронавирусом было меньше людей с первой группой крови (AB0). Наибольшее количество заболевших пришлось на людей с группой крови A(II), B (III) и AB (IV). В ходе исследования специалисты сравнили показатели порядка 500 тыс. пациентов с COVID-19 из Дании с 2 млн человек, проживающих в других странах.

«Еще в весеннюю волну было отмечено, что группа крови влияет на заболевание, особенно вторая группа крови. Как это связано, трудно сказать, потому что группа крови определяется генами. Как эти гены в данном случае влияют на те цепи, которые возникают при заболевании, сказать трудно. Мы видим, что влияние есть, но почему, какой механизм, сказать не можем», — сказал Альтштейн.

В свою очередь, врач-инфекционист Валерий Безносенко заявил, что на течение болезни в данном случае влияют другие особенности организма.

«От того, что пациенты с какой-то группой крови более подвержены коронавирусу, не значит, что это влечет за собой более расслабленное поведение одних и более жесткое других», — отметил эксперт.