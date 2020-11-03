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Проценко опроверг связь смертности от COVID-19 с группой крови

Связи между группой крови заразившегося коронавирусной инфекцией человека и течением его болезни не выявлено. Об этом написал в Facebook главврач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко

«Проанализировали нашу базу данных реанимационных больных в попытке ответить на вопрос: «Влияет ли группа крови пациента на длительность стационарного лечения и выживаемость». Достоверных различий не получили», — сообщил Проценко.

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Фото:Сергей Киселев / АГН «Москва»

Ранее исследователи не раз пытались определить влияние группы крови на течение болезни у зараженных COVID-19.

Так, в июне американские генетики сообщили, что пациенты с первой группой крови наименее подвержены заражению коронавирусной инфекцией COVID-19. Позже независимые исследования в медицинских учреждениях Китая, в Колумбийском университете в США и в университетах Ирана подтвердили связь между группой крови и тяжестью протекания коронавирусной инфекции.

В октябре появились данные исследований, проведенных в Дании и Канаде, подтверждающие влияние группы крови на вероятность заражения коронавирусной инфекцией и тяжестью ее последствий. Выяснилось, что наибольшее количество заболевших было среди людей с группой крови A (II), B (III) и AB (IV), а тяжелее всего COVID-19 переносили пациенты с группами крови A или AB.

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