Проценко опроверг связь смертности от COVID-19 с группой крови

Связи между группой крови заразившегося коронавирусной инфекцией человека и течением его болезни не выявлено. Об этом написал в Facebook главврач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко

«Проанализировали нашу базу данных реанимационных больных в попытке ответить на вопрос: «Влияет ли группа крови пациента на длительность стационарного лечения и выживаемость». Достоверных различий не получили», — сообщил Проценко.

Ранее исследователи не раз пытались определить влияние группы крови на течение болезни у зараженных COVID-19.

Так, в июне американские генетики сообщили, что пациенты с первой группой крови наименее подвержены заражению коронавирусной инфекцией COVID-19. Позже независимые исследования в медицинских учреждениях Китая, в Колумбийском университете в США и в университетах Ирана подтвердили связь между группой крови и тяжестью протекания коронавирусной инфекции.