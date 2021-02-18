Песков напомнил США о холодах в Техасе фразой «здесь бы газ не помешал»

Очередь за пропаном для обогрева домов в Хьюстоне, после массовых отключений электроэнергии (Фото: David J. Phillip / AP)

Властям США следует больше думать об энергоснабжении Техаса, на который обрушилась снежная буря, чем о строительстве российского газопровода «Северный поток-2». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Здесь [в Техасе], конечно, газ бы не помешал», — отметил он.

По мнению Пескова, «Северный поток-2» является хорошим проектом, который важен для энергетической безопасности Европейского континента, «особенно в условиях турбулентности с климатическими изменениями».

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки напомнила слова президента США Джо Байдена, назвавшего «Северный поток-2» плохой сделкой, которая разделяет Европу, делая Украину и Центральную Европу уязвимыми перед Россией. Псаки добавила, что Соединенные Штаты продолжают следить за реализацией проекта, не исключив введения новых санкций.