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Умер Андрей Мягков

Актер МХТ имени Чехова Андрей Мягков умер в возрасте 82 лет. Всенародную известность Мягкову принесли роли в кино, в том числе в фильмах Эльдара Рязанова
Андрей Мягков
Андрей Мягков (Фото: Максим Шеметов / ТАСС)

Народный артист Андрей Мягков умер в возрасте 82 лет, сообщили РБК в пресс-службе МХТ им. Чехова. По словам представителя театра, ему не известна причина смерти.

Позднее на сайте театра появилось сообщение о том, что Мягков скончался в ночь на 18 февраля.

«Художественный театр глубоко скорбит и выражает соболезнования Анастасии Валентиновне Вознесенской (супруга Мягкова. — РБК), близким Андрея Васильевича, его ученикам и всем поклонникам его таланта. О времени и месте прощания с народным артистом РСФСР Андреем Мягковым будет сообщено дополнительно», — говорится в сообщении театра.

«Драма большая, потеря очень большая. Очень жаль Андрея. И игра его осталась, он много снимался в кино, и часто это показывают. На экране он прекрасен, очень убедителен. Да, он большой вклад внес в то впечатление, которое зрители получают от кино, от театра. И значительная часть этого вклада остается, может быть, в этом наше утешение», — рассказал РБК актер Авангард Леонтьев.

Мягков окончил Школу-студию МХАТ в 1965 году, после чего поступил в «Современник», а в 1977 году перешел в МХАТ. После раскола театра в 1987 году актер остался с Олегом Ефремовым — в МХТ им. А. П. Чехова.

Фото:Базелевс Продакшн Фото:Мосфильм Фото:Мосфильм Фото:ТАСС Фото:Мосфильм Фото:Мосфильм Фото:ТАСС Фото:Мастюков Валентин / ТАСС
Ирония судьбы. Продолжение (Фото: Базелевс Продакшн)

За годы службы в Художественном театре Мягков сыграл в таких спектаклях, как «Чайка» (роли — Треплев, Тригорин), «Утиная охота» (Зилов), «Дядя Ваня» (Войницкий), «Три сестры» (Кулыгин) и т.д. За роль Кулыгина в «Трех сестрах» был удостоен премии Станиславского, в 2004 году вместе с Аллой Покровской был удостоен театральной премии «Чайка» за работу в спектакле «Мещане» (номинация — «Лучший актерский дуэт»).

Всенародную известность Мягкову принесли роли в кино, в том числе в фильмах Эльдара Рязанова — «Ирония судьбы, или С легким паром» (за роль Лукашина актер получил Государственную премию СССР), «Служебный роман» (за роль Новосильцева Мягкова наградили Государственной премией РСФСР имени братьев Васильевых), «Гараж». Кроме того, Мягков сыграл в таких знаменитых фильмах, как «Братья Карамазовы», «Дни Турбиных», «Жестокий романс» и т.д.

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За свою работу в кино и театре Мягков был награжден орденом Почета (1998), орденом Дружбы (2013) и орденами «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней (2003 и 2019 годы), удостоен звания «Народный артист РСФСР».

Авторы
Любовь Порываева, Евгений Калюков, Екатерина Костина
Андрей Мягков МХТ им.Чехова кино театр смерть
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