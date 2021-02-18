Умер Андрей Мягков

Актер МХТ имени Чехова Андрей Мягков умер в возрасте 82 лет. Всенародную известность Мягкову принесли роли в кино, в том числе в фильмах Эльдара Рязанова

Андрей Мягков (Фото: Максим Шеметов / ТАСС)

Народный артист Андрей Мягков умер в возрасте 82 лет, сообщили РБК в пресс-службе МХТ им. Чехова. По словам представителя театра, ему не известна причина смерти.

Позднее на сайте театра появилось сообщение о том, что Мягков скончался в ночь на 18 февраля.

«Художественный театр глубоко скорбит и выражает соболезнования Анастасии Валентиновне Вознесенской (супруга Мягкова. — РБК), близким Андрея Васильевича, его ученикам и всем поклонникам его таланта. О времени и месте прощания с народным артистом РСФСР Андреем Мягковым будет сообщено дополнительно», — говорится в сообщении театра.

«Драма большая, потеря очень большая. Очень жаль Андрея. И игра его осталась, он много снимался в кино, и часто это показывают. На экране он прекрасен, очень убедителен. Да, он большой вклад внес в то впечатление, которое зрители получают от кино, от театра. И значительная часть этого вклада остается, может быть, в этом наше утешение», — рассказал РБК актер Авангард Леонтьев.

Мягков окончил Школу-студию МХАТ в 1965 году, после чего поступил в «Современник», а в 1977 году перешел в МХАТ. После раскола театра в 1987 году актер остался с Олегом Ефремовым — в МХТ им. А. П. Чехова.