Главред «Медиазоны» Сергей Смирнов отбыл 15 суток ареста

Сергей Смирнов (Фото: sssmirnov / Twitter)

Главного редактора «Медиазоны» Сергея Смирнова, арестованного за призыв к несогласованной акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального 23 января в Москве, освободили из-под стражи. Об этом сообщается на сайте издания.

Смирнов был арестован 3 февраля на 25 суток по решению Тверского районного суда столицы. Поводом стал сделанный Смирновым репост шутки о внешнем сходстве журналиста с фронтменом группы «Тараканы» Дмитрием Спириным в Twitter. К твиту была приложена фотография Спирина с датой и временем несогласованного митинга. Полиция сочла это призывом к участию в несогласованной акции. Смирнову вменялась ч. 8 ст. 20.2 КоАП (повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга).

8 февраля Мосгорсуд сократил срок административного ареста Смирнова до 15 суток. В поддержку главреда «Медиазоны» высказалось более 30 СМИ. Позже журналист подал жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) на свой административный арест.