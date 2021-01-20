Блинкен сообщил о планах Байдена насчет «Северного потока-2»

Администрация избранного президента США Джо Байдена будет предпринимать меры, чтобы остановить строительство газопровода «Северный поток-2». Об этом сообщил кандидат на пост госсекретаря США Энтони Блинкен во время слушаний в комитете по иностранным делам Сената Конгресса.

«Избранный президент полностью согласен с вами, что «Северный поток — 2» — это плохая идея», — сказал Блинкен, обращаясь к одному из сенаторов.

Он добавил, что Вашингтон будет стремиться убедить зарубежных партнеров прекратить поддерживать строительство трубопровода. В случае, если это не удастся сделать, США придется рассмотреть инструменты, которые еще не использовались, отметил Блинкен.

«Знаю, что он (Байден — РБК.) хотел бы, чтобы мы использовали все средства убеждения, которые у нас есть, чтобы убедить наших друзей и партнеров, включая Германию, не продвигать дальше (проект «Северный поток-2»)», — сказал кандидат на пост госсекретаря.