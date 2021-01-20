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Блинкен сообщил о планах Байдена насчет «Северного потока-2»

Администрация избранного президента США Джо Байдена будет предпринимать меры, чтобы остановить строительство газопровода «Северный поток-2». Об этом сообщил кандидат на пост госсекретаря США Энтони Блинкен во время слушаний в комитете по иностранным делам Сената Конгресса.

«Избранный президент полностью согласен с вами, что «Северный поток — 2» — это плохая идея», — сказал Блинкен, обращаясь к одному из сенаторов.

Он добавил, что Вашингтон будет стремиться убедить зарубежных партнеров прекратить поддерживать строительство трубопровода. В случае, если это не удастся сделать, США придется рассмотреть инструменты, которые еще не использовались, отметил Блинкен.

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«Знаю, что он (Байден — РБК.) хотел бы, чтобы мы использовали все средства убеждения, которые у нас есть, чтобы убедить наших друзей и партнеров, включая Германию, не продвигать дальше (проект «Северный поток-2»)», — сказал кандидат на пост госсекретаря.

При этом он уточнил, что должен дополнительно проконсультироваться с Бйденом насчет «Северного потока-2».

Ранее администрация президента США Дональда Трампа ввела санкции против российского трубоукладочного судна «Фортуна», участвующего в строительстве газопровода «Северный поток-2». Помимо «Фортуны» под санкции попал ее зарегистрированный собственник — компания «КВТ-РУС».

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При этом накануне Министерство экономики и энергетики Германии выразило сожаление в связи с планами Вашингтона наложить новые ограничения по проекту.

Тони Блинкен Джо Байден Северный поток-2
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