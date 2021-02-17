Симоньян исключила выдвижение в Госдуму

Маргарита Симоньян (Фото: RT / РИА Новости)

Главный редактор RT Маргарита Симоньян исключила возможность выдвижения в Госдуму по Сочинскому одномандатному округу или по списку в Краснодарском крае от «Единой России». Об этом она заявила в Telegram в ответ на поступивший запрос Meduza.

В декабре «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к партии и мэрии столицы писали, что «Единая Россия» приступила к переговорам с потенциальными кандидатами в Госдуму на выборах в 2021 году по Москве. В числе потенциальных кандидатов газета назвала футболиста Игоря Акинфеева, телеведущих Павла Волю и Анатолия Вассермана, певиц Аллу Пугачеву и Валерию, актера Ивана Охлобыстина, сыровара Олега Сироту и экс-главу столичного департамента культуры Сергея Капкова. При этом Валерия заявила, что не собирается баллотироваться в нижнюю палату.

По данным источников газеты, список потенциальных кандидатов от «Единой России» должен быть окончательно подготовлен к концу января — началу февраля. В настоящее время в нем находятся вице-спикер Госдумы Петр Толстой, депутаты Сергей Железняк, Дмитрий Саблин, Геннадий Онищенко и другие.

В начале февраля источники РБК, близкие к столичной мэрии, сообщили, что телеведущий программы «60 минут» на канале «Россия 1» Евгений Попов может принять участие в выборах. Сам он заявил РБК, что с ним ведутся такие переговоры.