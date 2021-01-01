Валерия словами «можно я попою» ответила на данные о выдвижении в Думу

Валерия (Фото: Комсомольская правда / Global Look Press)

Певица Валерия заявила, что не собирается баллотироваться в Госдуму. Так артистка прокомментировала сообщение о том, что она в числе других известных личностей может стать потенциальным кандидатом в Думу от партии «Единая Россия». Видеозапись слов Валерии РБК прислал ее муж, продюсер Иосиф Пригожин.

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По словам певицы, она впервые об этом слышит и с ней никто это не обсуждал.

«Отвечаю вам со всей ответственностью: я впервые об этом слышу, я вообще не понимаю, как рождаются такие новости, из каких источников журналисты берут информацию. В мои планы это не входит. Кроме того, ко мне никто с таким вопросом, с такой темой не обращался. Так что, друзья мои, можно я еще пока попою», — сказала артистка.