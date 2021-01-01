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Валерия словами «можно я попою» ответила на данные о выдвижении в Думу

Валерия
Валерия (Фото: Комсомольская правда / Global Look Press)

Певица Валерия заявила, что не собирается баллотироваться в Госдуму. Так артистка прокомментировала сообщение о том, что она в числе других известных личностей может стать потенциальным кандидатом в Думу от партии «Единая Россия». Видеозапись слов Валерии РБК прислал ее муж, продюсер Иосиф Пригожин.

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По словам певицы, она впервые об этом слышит и с ней никто это не обсуждал.

«Отвечаю вам со всей ответственностью: я впервые об этом слышу, я вообще не понимаю, как рождаются такие новости, из каких источников журналисты берут информацию. В мои планы это не входит. Кроме того, ко мне никто с таким вопросом, с такой темой не обращался. Так что, друзья мои, можно я еще пока попою», — сказала артистка.

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Фото: Марат Абулхатин / ТАСС

23 декабря газета «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к партии и мэрии Москвы, написала, что «Единая Россия» подбирает потенциальных кандидатов для выдвижения в депутаты Госдумы на выборах в 2021 году по столице. По данным издания, среди них певицы Валерия и Алла Пугачева, футболист Игорь Акинфеев, телеведущие Павел Воля и Анатолий Вассерман, актер Иван Охлобыстин, сыровар Олег Сирота и экс-глава столичного департамента культуры Сергей Капков.

«Ведомости» сообщают, что список кандидатов планируется подготовить к концу января — началу февраля. Пока в нем, по данным издания, находятся вице-спикер Госдумы Петр Толстой, депутаты Сергей Железняк, Дмитрий Саблин, Геннадий Онищенко и др.

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