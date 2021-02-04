Муж Скабеевой пойдет на выборы в Госдуму от «Единой России» в Москве

Телеведущий ток-шоу «60 минут» и муж Ольги Скабеевой Евгений Попов может выдвинуться на выборах в Госдуму от Москвы. Ему подобрали округ на западе столицы

Ольга Скабеева и Евгений Попов (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Телеведущий программы «60 минут» на канале «Россия-1» Евгений Попов (ведет программу вместе со своей супругой Ольгой Скабеевой) может принять участие в думских выборах, выдвинувшись от «Единой России» в Москве. Об этом РБК рассказали два источника, близких к столичной мэрии. Планируется, что Попов будет избираться по одномандатному округу на западе Москвы. Речь может идти о 197 округе (Кунцево), депутатом от которого в настоящее время является Вячеслав Лысаков.

«Со мной ведутся такие переговоры. Предложение интересное и я готов его обсуждать», — сказал Попов РБК, отметив, что окончательного решения на этот счет на данный момент нет. РБК направил запрос в пресс-службу «Единой России».

Руководство партии власти не хочет видеть Лысакова в Госдуме следующего созыва, ранее рассказывали источники РБК в «Единой России». Причина — публикации депутата в его телеграм-канале «ДУМАем», в котором Лысаков подвергал критике как однопартийцев, так и действия Кремля.

В октябре прошлого года Лысакова сняли с должности первого зампреда комитета по законодательству и госстроительству.