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Политика ,  
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Муж Скабеевой пойдет на выборы в Госдуму от «Единой России» в Москве

Телеведущий ток-шоу «60 минут» и муж Ольги Скабеевой Евгений Попов может выдвинуться на выборах в Госдуму от Москвы. Ему подобрали округ на западе столицы
Ольга Скабеева и Евгений Попов
Ольга Скабеева и Евгений Попов (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Телеведущий программы «60 минут» на канале «Россия-1» Евгений Попов (ведет программу вместе со своей супругой Ольгой Скабеевой) может принять участие в думских выборах, выдвинувшись от «Единой России» в Москве. Об этом РБК рассказали два источника, близких к столичной мэрии. Планируется, что Попов будет избираться по одномандатному округу на западе Москвы. Речь может идти о 197 округе (Кунцево), депутатом от которого в настоящее время является Вячеслав Лысаков.

«Со мной ведутся такие переговоры. Предложение интересное и я готов его обсуждать», — сказал Попов РБК, отметив, что окончательного решения на этот счет на данный момент нет. РБК направил запрос в пресс-службу «Единой России».

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Руководство партии власти не хочет видеть Лысакова в Госдуме следующего созыва, ранее рассказывали источники РБК в «Единой России». Причина — публикации депутата в его телеграм-канале «ДУМАем», в котором Лысаков подвергал критике как однопартийцев, так и действия Кремля.

В октябре прошлого года Лысакова сняли с должности первого зампреда комитета по законодательству и госстроительству.

«Должность первого заместителя руководителя одного из ключевых комитетов Думы не позволяет столь неуместных и некорректных высказываний, которые допускает Лысаков», — говорил, в частности, лидер думской фракции единороссов Сергей Неверов. По его словам, став простым депутатом, Лысаков «вправе выражать свою позицию так, как считает нужным», поскольку его мнение «не будет ассоциироваться с позицией комитета или фракции».

Сам Лысаков заявлял, что, несмотря ни на что, намерен принять участие в думских выборах, но от какой-нибудь другой партии.

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Евгений Попов родился в 1978 году. В 2000-м окончил факультет журналистики Дальневосточного государственного университета. Работал собкором программы «Вести» в Приморье, с 2003 года — в украинском корпункте канала «Россия», в 2006 году вернулся в Москву, став политическим обозревателем «Вестей недели». С мая 2007 года был корреспондентом телеканала «Россия» в США, занимал пост главы Нью-Йоркского бюро «Вестей». С сентября 2016 года — ведет программу «60 минут» совместно со своей супругой Ольгой Скабеевой.

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В Госдуме нынешнего созыва также есть бывшие телеведущие: это вице-спикер Госдумы Петр Толстой и член комитета по информационной политике, замсекретаря генсовета «Единой России» Евгений Ревенко. Толстой избирался по Люблинскому одномандатному округу в Москве, победив главу московского горкома КПРФ Валерия Рашкина. «Единая Россия» намерена поддержать Толстого и на выборах в Госдуму в 2021 году. Ревенко прошел в парламент по спискам.

Авторы
Наталья Галимова, Вячеслав Козлов
Единая Россия Петр Толстой Вячеслав Лысаков Евгений Ревенко
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