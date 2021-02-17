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Матвиенко назвала размер своей пенсии

Валентина Матвиенко
Валентина Матвиенко (Фото: council.gov.ru)

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко возмутилась распространяемыми слухами о ее «баснословной» пенсии, назвав их «фейками и мифами». Трансляция пленарного заседания федерального собрания шла на YouTube.

«Не могу не высказаться по поводу фейков, которые распространяются в интернете по поводу каких-то баснословных пенсий чиновников, сенаторов, депутатов. Я, например, из интернета узнала, и все возмущаются, что Матвиенко получает пенсию 450 тыс.», — сказала она (цитата по «Интерфаксу»).

По словам Матвиенко, за почти 50-летний трудовой стаж ее пенсия составляет 25 тыс. руб. «Все эти фейки надо опровергать, потому что это просто безобразие», — подчеркнула она.

Матвиенко заявила, что необходимо продумать то, как предоставлять людям «достоверную информацию, чтобы не рождались такие мифы, слухи и не шла дискредитация людей, которые работают во власти». 

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Фото:Владислав Шатило / РБК

В 2019 году Матвиенко раскритиковала предложенный Минфином законопроект о пенсионном продукте (ГПП). По словам спикера Совфеда, практика увеличения пенсии за счет личных сбережений довольно распространенное явление в мире, однако в России целесообразность ее введения находится под большим вопросом, поскольку у россиян не имеется достаточных накоплений.

Кроме того, она отметила, что граждане страны не могут понять механизмы расчета и начисления пенсии, так как в этой сфере постоянно происходят изменения, которые окончательно запутали россиян.

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Закон о гарантированном пенсионном продукте был разработан осенью 2019 года. «Основная цель данного законопроекта — создание государственной системы гарантирования сохранности добровольных пенсионных накоплений граждан, создание стимулов как для самостоятельного формирования таких накоплений работниками, так и для развития корпоративных пенсионных программ», — заявили в Минфине. ГПП должен был вступить в силу в январе этого года, однако законопроект так и не был внесен в Государственную думу.

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