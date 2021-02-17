Матвиенко назвала размер своей пенсии

Валентина Матвиенко (Фото: council.gov.ru)

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко возмутилась распространяемыми слухами о ее «баснословной» пенсии, назвав их «фейками и мифами». Трансляция пленарного заседания федерального собрания шла на YouTube.

«Не могу не высказаться по поводу фейков, которые распространяются в интернете по поводу каких-то баснословных пенсий чиновников, сенаторов, депутатов. Я, например, из интернета узнала, и все возмущаются, что Матвиенко получает пенсию 450 тыс.», — сказала она (цитата по «Интерфаксу»).

По словам Матвиенко, за почти 50-летний трудовой стаж ее пенсия составляет 25 тыс. руб. «Все эти фейки надо опровергать, потому что это просто безобразие», — подчеркнула она.

Матвиенко заявила, что необходимо продумать то, как предоставлять людям «достоверную информацию, чтобы не рождались такие мифы, слухи и не шла дискредитация людей, которые работают во власти».