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Посольство отреагировало на «минирование» лайнера «Аэрофлота» в Нью-Йорке

Фото:«Комсомольская правда» / Global Look Press
Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Российское посольство в США внимательно отслеживает ситуацию с самолетом авиакомпании «Аэрофлот», который задержали в аэропорту Нью-Йорка из-за сообщений о минировании. Об этом говорится в комментарии на сайте дипмиссии.

«В случае необходимости окажем российским гражданам консульскую помощь», — отметили в посольстве.

Ранее телеканал Fox News сообщил, что служба безопасности аэропорта Нью-Йорка имени Джона Кеннеди получила сигнал о минировании самолета, прилетевшего из Москвы. На борту лайнера находились около 250 пассажиров.

В аэропорту Нью-Йорка «заминировали» рейс из Москвы
Общество
Фото:Spencer Platt / Getty Images

Как сообщал ТАСС со ссылкой на «Аэрофлот», обратный рейс из Нью-Йорка в Москву задержали. По словам сотрудника авиакомпании, информация о минировании не подтвердилась.

Одна из пассажирок рассказала агентству, что после приземления людей не выпускали из самолета около часа, потом их проверили с собакой на улице, а в терминале тщательно досмотрели багаж.

посольство России в США Аэрофлот минирование
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