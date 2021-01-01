Посольство отреагировало на «минирование» лайнера «Аэрофлота» в Нью-Йорке

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Российское посольство в США внимательно отслеживает ситуацию с самолетом авиакомпании «Аэрофлот», который задержали в аэропорту Нью-Йорка из-за сообщений о минировании. Об этом говорится в комментарии на сайте дипмиссии.

«В случае необходимости окажем российским гражданам консульскую помощь», — отметили в посольстве.

Ранее телеканал Fox News сообщил, что служба безопасности аэропорта Нью-Йорка имени Джона Кеннеди получила сигнал о минировании самолета, прилетевшего из Москвы. На борту лайнера находились около 250 пассажиров.

Как сообщал ТАСС со ссылкой на «Аэрофлот», обратный рейс из Нью-Йорка в Москву задержали. По словам сотрудника авиакомпании, информация о минировании не подтвердилась.