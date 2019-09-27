Матвиенко заявила о невозможности для россиян накопить на пенсию

Матвиенко заявила о невозможности для россиян накопить на пенсию

Спикер Совфеда считает, что разработанная Минфином новая система накопительных пенсий может не заработать в России, так как значительной части населения нечего откладывать

Валентина Матвиенко (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью «РИА Новости», комментируя законопроект о гарантированном пенсионном продукте, заявила, что у россиян недостаточно накоплений для того, чтобы этот закон заработал в полную силу.

По словам спикера Совфеда, практика увеличения пенсии за счет личных сбережений довольно распространенное явление в мире, однако в России целесообразность ее введения находится под большим вопросом. «На мой взгляд, сейчас значительная часть населения имеет доходы, из которых им просто нечего выделять на увеличение пенсионного обеспечения в будущем», — считает Матвиенко.

Кроме того, она отметила, что граждане страны не могут понять механизмы расчета и начисления пенсии, так как в этой сфере постоянно происходят изменения, которые окончательно запутали россиян.

«Сказанное не означает, что я против совершенствования пенсионной системы <...> Но шаги в этом направлении должны быть продуманными, ответственными, учитывающими отечественные реалии», — отметила спикер Совфеда.