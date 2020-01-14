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Экономика ,  
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Правительство не включило закон о новых пенсиях в свой план на год

Правительство не включило создание новой накопительной пенсионной системы в план законопроектной деятельности на 2020 год. Если правительство не внесет законопроект в Госдуму, депутаты готовы внести его самостоятельно
Фото: Demian Stringer / ZUMA / ТАСС

Проект новой системы накопительных пенсий — гарантированный пенсионный план (ГПП) — не вошел в план законопроектной деятельности правительства на 2020 год (.pdf). Это означает, что правительство не запланировало его внесение в Госдуму в 2020 году. Запустить систему изначально предполагалось с 1 января 2021 года.

Законопроекты о системе ГПП дорабатываются с учетом поступивших в Минфин позиций заинтересованных ведомств и организаций, сообщили РБК в Министерстве финансов, добавив, что по завершении «согласительных процедур» документы будут внесены в правительство. РБК направил запрос пресс-секретарю премьер-министра. ЦБ отказался от комментариев.

«Делать или не делать ГПП»

«Мы предложили целостную систему, после обсуждения примем решение вообще делать или не делать ГПП, а если делать, то в каком виде», — сказал первый зампред ЦБ Сергей Швецов в интервью «Российской газете».

Отсутствие ГПП в плане законопроектной деятельности правительства подтверждает низкую вероятность его внесения в Госдуму в ближайшей перспективе, полагает гендиректор компании «Пенсионные и актуарные консультации» Евгений Якушев, обративший внимание на то, что правительство не включило проект новой пенсионной системы в свой план.

В Госдуме надеются рассмотреть пакет законопроектов о ГПП в весеннюю сессию, сказал РБК глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков. «Сейчас в проекте закона нет рисков для населения, нет политических рисков для власти, поскольку [участие в системе] абcолютно добровольное дело», — считает он.

Если правительство не внесет пакет законопроектов о ГПП, депутаты могут сделать это самостоятельно, продолжил он. «Такая практика существует. Вполне возможно, что его внесут депутаты, проработав его на площадке Госдумы», — пояснил Аксаков. По его словам, парламентарии готовы это сделать, если проект системы добровольных накоплений на пенсию будет отвечать интересам граждан и экономики, если это качественный, юридически корректный документ, а также при условии общей позиции с правительством: депутаты вносят проект закона о новой накопительной пенсии, а правительство его поддерживает.

С проектом новой накопительной системы ГПП проблема не в том, что проекта нет в плане правительства, а в том, что «разрешили в нем написать не то, что хотели инициаторы», полагает источник РБК, знакомый с ходом разработки документа. По его мнению, у самих разработчиков нет удовлетворения от того, каким получился проект.

Суть новой накопительной системы

Минфин и ЦБ занимаются разработкой новой системы накопительных пенсий, призванной модернизировать замороженные с 2014 года пенсионные накопления, уже более трех лет. Первоначально проект новой накопительной системы назывался «индивидуальный пенсионный капитал» (ИПК), и он предполагал автоматическое подключение россиян к системе взносов с зарплат на пенсию с последующей возможностью письменного отказа. В этом случае система могла коснуться порядка 70 млн работающих россиян.

Но от такого подхода пришлось отказаться из-за негативной реакции россиян на пенсионную реформу и вмешательства президента Владимира Путина. Итоговый проект с добровольным подключением получил название «гарантированный пенсионный план». В Минфине рассчитывают, что основными активными участниками системы в первый год запуска станут около 1 млн человек.

Минфин разместил итоговый пакет законопроектов о новой накопительной системе для публичного обсуждения в конце октября.

  • По замыслу разработчиков, система ГПП должна предоставить россиянам возможность за счет личных взносов с зарплат копить на пенсию через негосударственные пенсионные фонды (НПФ) при гарантиях государства.
  • Подключение к системе — добровольное, заявление можно подать через портал госуслуг или через работодателя. Система предполагает самостоятельный выбор размера отчислений с зарплаты.
  • В ГПП можно будет перевести все замороженные накопления из обязательной системы пенсионного страхования (ОПС). При выходе на пенсию участники системы смогут получить всю накопленную сумму целиком, уплатив НДФЛ в размере 13%, или же приобрести «пожизненный пенсионный план», сообщил Швецов.
  • Минфин и ЦБ обещают гарантировать сохранность накопленных в системе ГПП средств: если в результате несостоятельности у НПФ отзывается лицензия, гарантия АСВ будет покрывать всю сумму накоплений за время участия в системе.
  • Срок запуска ГПП, согласно основному проекту закона, — 1 января 2021 года, однако первый зампред ЦБ говорил журналистам, что система сможет заработать не раньше середины 2021 года.
Сложное согласование

На законопроект о ГПП поступило множество замечаний, в том числе от Минтруда, Агентства по страхованию вкладов и негосударственных пенсионных фондов, рассказывал РБК замминистра финансов Алексей Моисеев. «Публикуя пакет законопроектов на общественное обсуждение, мы понимали, что текст потребует доработки», — говорил он, добавляя, что большинство из замечаний носило уточняющий и технический характер. Минтруд отказался от комментариев.

Некоторые замечания к законопроекту устранить «крайне сложно», заметил собеседник РБК, знакомый с ходом подготовки реформы. «Отсюда и возникает само сомнение, а нужен ли такой проект, где нет того, чего изначально хотели, а то, что осталось, так сложно идет через согласование», — отметил он.

Если проект ГПП не будет одобрен Госдумой в 2020 году, то запуск системы может быть перенесен на 2022 год. Учитывая технологическую сложность концепции ГПП, требующую значительного количества подзаконных актов, создания новых информационных систем, интеграции миллионов работодателей, запуск системы и в 2022 году выглядит малореалистичным, полагает Якушев.

Долгосрочные сбережения граждан, в том числе в рамках пенсионных программ, — это принципиальный ресурс для инвестиционного роста экономики, говорила глава ЦБ Эльвира Набиуллина еще в 2015 году. Отсутствие внутренних источников длинных денег — слабое место российской экономики, они необходимы для развития, указывала она уже в 2019 году. Минэкономразвития оценило, что россияне принесут в ГПП почти 1 трлн руб. в 2021 году. Эксперты посчитали такие ожидания завышенными.

Запуск новой системы пенсионных накоплений после шести лет их заморозки, по замыслу властей, наряду с улучшением инвестклимата, снижением регуляторных ограничений для бизнеса должен увеличить уровень инвестиций в основной капитал до 25% ВВП к 2024 году (.pdf).

Автор: Юлия Старостина
Теги: Минфин, ЦБ, пенсионные накопления, Госдума
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