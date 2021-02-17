В Забайкальском крае на два часа сократят продажу алкоголя в магазинах

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

В Забайкальском крае время продажи алкоголя в розничных магазинах сократится на два часа, сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края. Такие поправки приняли в региональный закон о госрегулировании производства и оборота алкогольной продукции депутаты краевого заксобрания.

Раньше закон запрещал продавать спиртные напитки с 23:00 до 8:00 часов, теперь купить алкоголь нельзя будет с 23:00 до 10:00, сообщает пресс-служба.

Поправки в закон вступят в силу через десять дней после их официального опубликования.

В сообщении приводятся слова прокурора Забайкальского края Максима Ершова, который назвал крайне тревожной ситуацию с алкоголизацией населения в крае. Практически половина всех преступлений на территории региона совершается в состоянии алкогольного опьянения, их удельный вес почти на 20% превышает среднероссийский показатель, отметил Ершов.

2 апреля 2020 года Забайкальский край принял решение временно запретить розничную продажу алкоголя на время действия режима самоизоляции, введенного и-за угрозы распространения коронавируса. 7 апреля продажу возобновили, но ограничили временными рамками: купить спиртные напитки можно было с 9:00 до 18:00.