Правительство не поддержало запрет продажи алкоголя в домах ночью

Соответствующий законопроект внесли в Госдуму в октябре 2020 года, его подготовили севастопольские депутаты

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Правительственная комиссия дала отрицательный отзыв на законопроект о запрете продажи алкогольных напитков в многоквартирных домах в ночное время. С проектом заключения ознакомился ТАСС.

«Правительство Российской Федерации не поддерживает законопроект», — указано в документе.

Эксперты правительства указали, что продажа алкоголя в кафе площадью менее 20 кв. м, находящихся в многоквартирных домах, уже запрещена на федеральном уровне. Дальнейшее ужесточение продажи алкоголя в многоквартирных домах находится в ведении субъектов Федерации, у них есть возможность полностью запретить ее.

Законопроект был внесен в Госдуму по инициативе Законодательного собрания Севастополя. В нем предлагается полностью запретить торговлю спиртным кафе, ресторанам и другим предприятиям общественного питания с 23:00 до 10:00, если они расположены в жилых домах или на прилегающих территориях.