Правительство не поддержало запрет продажи алкоголя в домах ночью

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 19 января
USD ЦБ: 73,97 (+0,43) Инвестиции, 18 янв, 12:44
Курс евро на 19 января
EUR ЦБ: 89,33 (+0,08) Инвестиции, 18 янв, 12:44
Мелания Трамп записала прощальное обращение. Видео Политика, 11:36 Российско-американский альпинист погиб при восхождении в Кашмире Общество, 11:33 Ethereum обошел биткоин по суточному объему транзакций Крипто, 11:31 Как в России прошли крещенские купания. Фоторепортаж Общество, 11:27  Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 19 января Общество, 11:26 Второй пилот: что может пойти не так в поездке и как этого избежать РБК и Porsche, 11:26 В Москве выявили минимальное с начала октября число случаев COVID-19 Общество, 11:25 В США нашли 40-летний Chevrolet Camaro с 2400-сильным мотором Авто, 11:21 В Москве установлен новый рекорд по числу смертей от COVID за сутки Общество, 11:21 За сутки в России умерли 586 человек с коронавирусом Общество, 11:20 В России зафиксировали снижение случаев COVID пятый день подряд Общество, 11:17 В Госдуме выступили за введение COVID-паспортов Политика, 11:16 Смог ли «коронавирусный» закон защитить арендаторов. Судебные кейсы-2020 Pro, 11:11 От штрафа до тюрьмы: как наказывают за поддельные товары в разных странах Стиль, 11:11
Общество ,  
0 

Правительство не поддержало запрет продажи алкоголя в домах ночью

Соответствующий законопроект внесли в Госдуму в октябре 2020 года, его подготовили севастопольские депутаты
Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС
Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Правительственная комиссия дала отрицательный отзыв на законопроект о запрете продажи алкогольных напитков в многоквартирных домах в ночное время. С проектом заключения ознакомился ТАСС.

«Правительство Российской Федерации не поддерживает законопроект», — указано в документе.

Эксперты правительства указали, что продажа алкоголя в кафе площадью менее 20 кв. м, находящихся в многоквартирных домах, уже запрещена на федеральном уровне. Дальнейшее ужесточение продажи алкоголя в многоквартирных домах находится в ведении субъектов Федерации, у них есть возможность полностью запретить ее.

Законопроект был внесен в Госдуму по инициативе Законодательного собрания Севастополя. В нем предлагается полностью запретить торговлю спиртным кафе, ресторанам и другим предприятиям общественного питания с 23:00 до 10:00, если они расположены в жилых домах или на прилегающих территориях.

В России вступил в силу запрет на продажу алкоголя в жилых домах
Общество

Запрет на продажу алкоголя в так называемых «наливайках» — небольших барах и кафе, расположенных на первых этажах жилых домов, вступил в силу 5 мая 2020 года, президент Владимир Путин подписал закон 24 апреля. Спиртные напитки запрещено продавать в заведениях, где площадь обслуживания посетителей не превышает 20 кв. м. При этом региональным властям дали право устанавливать дополнительные ограничения в этой сфере вплоть до полного запрета продажи алкоголя в находящихся в жилых домах точках.

В конце декабря 2020 года агентство сообщило, что сенаторы подготовили законопроект, который запрещает производство и сбыт в России крепкого алкоголя в полимерной таре. «Не допускаются производство и (или) оборот алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 28% объема готовой продукции в полимерной потребительской таре (потребительской таре либо упаковке, полностью изготовленной из полиэтилена, полистирола, полиэтилентерефталата или иного полимерного материала), за исключением алкогольной продукции, ввозимой в Россию под таможенной процедурой беспошлинной торговли или производимой в целях вывоза из РФ, а также потребительской тары объемом не более 50 миллилитров», — гласит законопроект.

Как пояснили ТАСС в комитете Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, правительство прислало положительный отзыв на законопроект. За производство и оборот алкогольной продукции с крепостью более 28 градусов в полимерной таре предлагается предусмотреть наказание.

Читайте на РБК Pro
Как маркетинговая ошибка Pepsi обернулась катастрофой Бум налоговых проверок и опасное наследство: юридические тренды 2021 года Семь правил делегирования: как отдать задачу и не пожалеть об этом Американское чудо: как глава Zappos попытался упразднить иерархию
Автор
Владислав Гордеев
законопроект алкоголь жилые дома
Материалы по теме
СМИ узнали о поддержке Минпромторгом разрешения онлайн-торговли алкоголем
Общество
Роспотребнадзор рекомендовал не принимать алкоголь больным COVID-19
Общество
Голикова попросила «чуть потерпеть» с алкоголем при вакцинации
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter