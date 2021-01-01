Роспотребнадзор рекомендовал не принимать алкоголь больным COVID-19

Больным коронавирусной инфекцией, которые принимают соответствующие лекарства, не рекомендуется выпивать даже бокал шампанского в новогоднюю ночь. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 24».

«Абсолютно точно могу сказать, что прием препаратов лечебных несовместим с приемом алкоголя, это абсолютная аксиома», — сказал Попова.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова рекомендовала ограничить употребление спиртных напитков при вакцинации от коронавируса. Она также посоветовала россиянам, которые планируют сделать прививку от COVID-19, отказаться от алкоголя за три дня до процедуры и три дня после. По словам вице-премьера, такие меры будут способствовать формированию иммунитета, который сможет противостоять болезни.

В свою очередь, директор НИЦ имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург пояснял РБК, что во время вакцинации можно употреблять алкоголь, но в умеренных количествах.