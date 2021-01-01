Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 дней
00 : 00 : 00
Лента новостей
Курс доллара на 31 декабря
USD ЦБ: 73,88 (+0,22) Инвестиции, 30 дек, 15:15
Курс евро на 31 декабря
EUR ЦБ: 90,68 (+0,48) Инвестиции, 30 дек, 15:15
ТНТ окончательно попрощался с шоу «Дом-2» Общество, 01:17 Фильмы, которые мы недооценили в 2020 году, но это еще можно исправить 01:17 Яна Габбасова стала победителем телешоу «Голос» Общество, 01:15 Диетологи назвали укрепляющие иммунитет продукты для новогоднего стола Общество, 01:00 Биткоин обновил рекорд и достиг $29 тыс. Финансы, 00:56 Певицу Чичерину вызвали на допрос в уголовный розыск в Подмосковье Общество, 00:46 Роспотребнадзор рекомендовал не принимать алкоголь больным COVID-19 Общество, 00:45 Рубль за коронавирусный год потерял шестую часть стоимости Инвестиции, 00:25 В Сирии при нападении на автобус погибли свыше 25 человек Общество, 30 дек, 23:37 Попова оценила ситуацию с коронавирусом в России Общество, 30 дек, 23:08 В Москве за сутки умерли 73 человека с коронавирусом Общество, 30 дек, 23:06 Попова назвала число повторных случаев заражения COVID-19 в мире Общество, 30 дек, 22:35 Мэрия заявила об отсутствии запрета на вакцинацию для переболевших COVID Общество, 30 дек, 22:18 Мишустин назначил генерала ФСО замглавы Минцифры Политика, 30 дек, 22:16
Пандемия коронавируса ,  
0 

Роспотребнадзор рекомендовал не принимать алкоголь больным COVID-19

Больным коронавирусной инфекцией, которые принимают соответствующие лекарства, не рекомендуется выпивать даже бокал шампанского в новогоднюю ночь. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 24».

«Абсолютно точно могу сказать, что прием препаратов лечебных несовместим с приемом алкоголя, это абсолютная аксиома», — сказал Попова.

Голикова попросила «чуть потерпеть» с алкоголем при вакцинации
Общество
Фото:Сергей Киселев / АГН «Москва»

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова рекомендовала ограничить употребление спиртных напитков при вакцинации от коронавируса. Она также посоветовала россиянам, которые планируют сделать прививку от COVID-19, отказаться от алкоголя за три дня до процедуры и три дня после. По словам вице-премьера, такие меры будут способствовать формированию иммунитета, который сможет противостоять болезни.

В свою очередь, директор НИЦ имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург пояснял РБК, что во время вакцинации можно употреблять алкоголь, но в умеренных количествах.

Роспотребнадзор алкоголь Анна Попова
Материалы по теме
Нарколог предупредил о риске алкоголизма из-за детского шампанского
Общество
Мурашко назвал уровень влияния алкоголя на мужскую смертность
Общество
Эксперты рекомендовали не пить много шампанского в новогоднюю ночь
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter