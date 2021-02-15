Кремль назвал интересным предложение Маска о беседе с Путиным в Clubhouse

Дмитрий Песков (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Кремль считает интересным предложением основателя SpaceX Илона Маска провести онлайн-встречу с президентом России Владимиром Путиным в социальной сети Clubhouse. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Мы сначала хотим разобраться, вы знаете, что непосредственно президент Путин не использует социальные сети, лично он их не ведет. В целом это очень интересное предложение, но надо сначала понять, что имеется в виду, что предлагается», — заявил он.

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