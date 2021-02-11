Эксперты оценили число пользователей Clubhouse в России

Российская аудитория новой социальной сети Clubhouse пока не превышает 10 тыс. пользователей. Локальному росту популярности площадки, как и в мире, могут способствовать выступления известных бизнесменов и звезд шоу-бизнеса

Фото: Florence Lo / Reuters

На 10 февраля новое приложение Clubhouse скачали 7,7 тыс. пользователей из России, в то время как в целом в мире — 5,3 млн пользователей, следует из закрытых данных App Annie, которыми с РБК поделились два подписчика этой компании. При этом число активных пользователей соцсети в мире в период с 10 ноября по 10 февраля было значительно ниже — 338 тыс. пользователей. Для России этот показатель пока не определен, следует из данных App Annie.

Представитель App Annie отказался раскрывать данные из-за политики конфиденциальности и лишь уточнил, что пик загрузок приложения Clubhouse в мире пришелся на 31 января этого года — тогда их число выросло на 100% по отношению к среднему числу загрузок за две недели до этого. Приложение занимало первое место по загрузкам в Японии (с 28 января по 2 февраля). В России число загрузок тоже росло быстро, подтверждает App Annie: за неделю, к 8 февраля 2021 года, приложение поднялось с 45-го на 12-е место по загрузкам в категории «Соцсети». Представители площадки в последний раз раскрывали размер аудитории в конце января — на тот момент, согласно заявлению компании, у нее было 2 млн активных пользователей в неделю по всему миру.

Росту аудитории соцсети могли способствовать выступления на ней известных людей. Среди ее пользователей — американские бизнесмены Илон Маск и Марк Цукерберг, актеры Эштон Катчер и Пэрис Хилтон, музыканты Джаред Лето, Дрейк и др. В числе российских пользователей — художник Покрас Лампас, сооснователь Mail.ru Group Дмитрий Гришин, ведущие YouTube-шоу «Подруги» Ксения Дукалис и Карина Истомина и др.