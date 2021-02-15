Соцсеть Clubhouse заблокировала аккаунт Владимира Соловьева

Владимир Соловьёв (Фото: Комсомольская правда / Global Look Press)

Социальная сеть Clubhouse заблокировала аккаунт российского тележурналиста Владимира Соловьева. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Он опубликовал сообщение администрации соцсети, в котором говорилось, что его заблокировали за потенциальные нарушения доверия и безопасности.

«Это очень смешно. Clubhouse испугался даже моего появления в этой соцсети. Все, что надо знать о «ценности свободы слова» на этой площадке», — прокомментировал Соловьев.

РБК обратился за комментарием к Владимиру Соловьеву.