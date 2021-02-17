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Создатель «Сармата» получил патент на ракету для полетов на Луну и Марс

Ракетный центр им. В.П. Макеева
Ракетный центр им. В.П. Макеева (Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости)

Государственный ракетный центр им. В.П. Макеева получил патентную регистрацию на ракету, которая может быть использована для полетов на Луну и Марс. Информация об этом появилась на сайте Роспатента. Заявка была подана в апреле 2019 года.

Как указано в описании изобретения, максимальная масса полезного груза, который ракета сможет доставить на околоземную орбиту с космодрома Восточный, составляет до 160 т. Прототипом ракеты стала модель 2000 года. Как указывают создатели, новое изобретение устраняет ряд недостатков своего предшественника: низкую энергоэффективность, малую массу полезного груза, который можно вывести, и высокую удельную стоимость такого выведения.

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Первая и вторая ступень запатентованной ракеты представляют собой пакет ракетных блоков. Во второй ступени есть двигательная установка, которая запускается с Земли. При этом первая и вторая ступени ракеты собраны из нескольких двухступенчатых субракет, в каждой из которых есть три ракетных блока.

О том, что Центр Макеева разработал концепцию ракет-носителей сверхтяжелого класса для реализации лунной программы и миссии к Марсу, стало известно в октябре.

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ГРЦ имени академика В.П. Макеева — российский разработчик баллистических ракет для размещения на подводных лодках. Предприятие создало ракетные комплексы «Станция-2», «Синева», «Лайнер» и межконтинентальную баллистическую ракету «Сармат».

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Ранее, 10 февраля, «Роскосмос» заявил, что приостановил разработку сверхтяжелой ракеты «Енисей», предназначенной для полетов на Луну. Генеральный директор Ракетно-космического центра (РКЦ) «Прогресс» Дмитрий Баранов сказал, что возможна коррекция технического облика ракеты.

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