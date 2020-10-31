Создатели «Сармата» разработали концепцию ракеты для полетов к Марсу

Государственный ракетный центр имени академика В. П. Макеева (ГРЦ) разработал концепцию ряда ракет-носителей сверхтяжелого класса на базе ракеты «Лидер» для для реализации лунной программы и для миссий к Марсу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы компании.

Согласно материалам, базовый вариант ракеты-носителя будет иметь два блока первой ступени, в которых будут установлены кислородно-керосиновые двигатели РД-171М и центральный блок второй ступени с водородными двигателями РД-0120. При этом вес ракеты составит 1143 т, грузоподъемность — 53 т. Высота носителя вместе с пилотируемым кораблем «Орел» составит 91 м.

Ракета для полетов на Марс представляет собой связку из трех базовых носителей «Лидер». Ее первая и вторая ступени должны состоять из трех центральных и шести боковых блоков. Масса такой ракеты будет достигать 3 430 т, высота — 90 м, грузоподъемность — 160 т. Разработчики подчеркнули, что эту версию ракеты не планируют использовать для пилотируемых полетов.

Ракета для облета Луны будет состоять из двух ракет «Лидер». Согласно расчетам, ее грузоподъемность составит 106 т, общая масса — 2 284 т, высота — 90 м. Этот вариант также не будут использовать в пилотируемых программах.