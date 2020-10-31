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Создатели «Сармата» разработали концепцию ракеты для полетов к Марсу

Государственный ракетный центр имени академика В. П. Макеева (ГРЦ) разработал концепцию ряда ракет-носителей сверхтяжелого класса на базе ракеты «Лидер» для для реализации лунной программы и для миссий к Марсу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы компании.

Согласно материалам, базовый вариант ракеты-носителя будет иметь два блока первой ступени, в которых будут установлены кислородно-керосиновые двигатели РД-171М и центральный блок второй ступени с водородными двигателями РД-0120. При этом вес ракеты составит 1143 т, грузоподъемность — 53 т. Высота носителя вместе с пилотируемым кораблем «Орел» составит 91 м.

Ракета для полетов на Марс представляет собой связку из трех базовых носителей «Лидер». Ее первая и вторая ступени должны состоять из трех центральных и шести боковых блоков. Масса такой ракеты будет достигать 3 430 т, высота — 90 м, грузоподъемность — 160 т. Разработчики подчеркнули, что эту версию ракеты не планируют использовать для пилотируемых полетов.

Ракета для облета Луны будет состоять из двух ракет «Лидер». Согласно расчетам, ее грузоподъемность составит 106 т, общая масса — 2 284 т, высота — 90 м. Этот вариант также не будут использовать в пилотируемых программах.

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ГРЦ имени академика В. П. Макеева является российским разработчиком баллистических ракет подводных лодок, а также одним из крупнейших российских научно-конструкторских центров по разработке ракетно-космической техники. Ранее ГРЦ создал ракетные комплексы «Станция-2», «Синева», «Лайнер» и межконтинентальную баллистическую ракету «Сармат».

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в августе 2019 года сообщил, что запуск совместной российско-европейской миссии «ExoMars-2020» запланирован в рамках «астрономического окна» 26 июля — 13 августа 2020 года, а прибытие на Марс прогнозируется на март 2021 года.

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На первом этапе проекта в 2016 году были запущены космический аппарат Trace Gas Orbiter (TGO) и десантный модуль «Скиапарелли». На втором этапе миссии к Марсу будет запущен десантный модуль с европейским автоматическим марсоходом на борту.
 

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