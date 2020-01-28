Генконструктор «Энергии» объяснил отсутствие планов по полетам на Марс

Евгений Микрин (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Российская космическая программа не предусматривает пилотируемых полетов на Марс. Об этом сообщил генконструктор пилотируемых систем России, заместитель РКК «Энергия» Евгений Микрин на научной конференции по космонавтике «Королевские чтения» в Москве. Его слова передает «РИА Новости».

«Пока таких полетов не планируется, и в основах госполитики этого нет», — сказал он. По словам Микрина, перед полетами на Марс запланированы полеты на Луну, положение о которых содержится в программных документах.

Согласно положениям Федеральной космической программы на период с 2016 по 2025 год, Россия продолжит заниматься реализацией программ освоения Луны и дальнего космоса. Так, к 2025 году планируют создать необходимую базу для исследования Луны, а в 2030-му — выполнить высадку на земной спутник.

До 2020 года российские корпорации «Ростех» и «Роскосмос» планируют доставить на Марс аппарат для изучения его поверхности и атмосферы. Программа осуществляется в рамках проекта ExoMars-2020 в сотрудничестве с Европейским космическим агентством (ЕКА).