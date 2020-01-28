Генконструктор «Энергии» объяснил отсутствие планов по полетам на Марс
Российская космическая программа не предусматривает пилотируемых полетов на Марс. Об этом сообщил генконструктор пилотируемых систем России, заместитель РКК «Энергия» Евгений Микрин на научной конференции по космонавтике «Королевские чтения» в Москве. Его слова передает «РИА Новости».
«Пока таких полетов не планируется, и в основах госполитики этого нет», — сказал он. По словам Микрина, перед полетами на Марс запланированы полеты на Луну, положение о которых содержится в программных документах.
Согласно положениям Федеральной космической программы на период с 2016 по 2025 год, Россия продолжит заниматься реализацией программ освоения Луны и дальнего космоса. Так, к 2025 году планируют создать необходимую базу для исследования Луны, а в 2030-му — выполнить высадку на земной спутник.
До 2020 года российские корпорации «Ростех» и «Роскосмос» планируют доставить на Марс аппарат для изучения его поверхности и атмосферы. Программа осуществляется в рамках проекта ExoMars-2020 в сотрудничестве с Европейским космическим агентством (ЕКА).