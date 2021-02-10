«Роскосмос» приостановил разработку сверхтяжелой лунной ракеты «Енисей»

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«Роскосмос» приостановил разработку российской сверхтяжелой ракеты-носителя для полетов к Луне «Енисей». Об этом сообщил генеральный директор Ракетно-космического центра (РКЦ) «Прогресс» Дмитрий Баранов, передает «РИА Новости».

«Сегодня возможна коррекция ее облика, поэтому сейчас этот вопрос еще до конца не решен. Возможна коррекция именно технического облика ракеты», — сказал Баранов. По его словам, утверждение внешнего облика ракеты — «вопрос нескольких месяцев».

О создании в России сверхтяжелой ракеты впервые заявил президент Владимир Путин в 2016 году. Разработкой «Енисея» занимаются, помимо РКЦ «Прогресс», и другие подразделения «Роскосмоса» — Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королева, а также Центр имени М.В. Хруничева.

Изначально разработку сверхтяжелой ракеты планировали закончить к 2035 году. В мае 2017-го глава государства поручил ускорить этот процесс, чтобы ракета была создана после 2025 года. В январе 2019-го «Роскосмос» утвердил график создания ракеты до 2028 года. Тогда же она и получила свое название — «Енисей».