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«Роскосмос» приостановил разработку сверхтяжелой лунной ракеты «Енисей»

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

«Роскосмос» приостановил разработку российской сверхтяжелой ракеты-носителя для полетов к Луне «Енисей». Об этом сообщил генеральный директор Ракетно-космического центра (РКЦ) «Прогресс» Дмитрий Баранов, передает «РИА Новости».

«Сегодня возможна коррекция ее облика, поэтому сейчас этот вопрос еще до конца не решен. Возможна коррекция именно технического облика ракеты», — сказал Баранов. По его словам, утверждение внешнего облика ракеты — «вопрос нескольких месяцев».

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Фото:Роскосмос / ТАСС

О создании в России сверхтяжелой ракеты впервые заявил президент Владимир Путин в 2016 году. Разработкой «Енисея» занимаются, помимо РКЦ «Прогресс», и другие подразделения «Роскосмоса» — Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королева, а также Центр имени М.В. Хруничева.

Изначально разработку сверхтяжелой ракеты планировали закончить к 2035 году. В мае 2017-го глава государства поручил ускорить этот процесс, чтобы ракета была создана после 2025 года. В январе 2019-го «Роскосмос» утвердил график создания ракеты до 2028 года. Тогда же она и получила свое название — «Енисей».

В 2019 году три источника агентства «РИА Новости» в ракетно-космической отрасли сообщали, что «Роскосмос» и Совет РАН хотят найти дополнительные задачи применению аппарата, так как выяснилось, что разрабатываемая ракета предназначена только для запуска пилотируемой миссии на Луну. На совместной встрече представители организаций решили, что необходимо определиться с дополнительными задачами для проекта, например запускать с ее помощью тяжелые исследовательские аппараты в дальний космос или выводить на орбиту крупные научные обсерватории. Дополненный проект ракеты эксперты планировали представить к 2020 году, однако конкретных временных рамок перед специалистами не поставили, говорил собеседник агентства.

В ноябре 2020 года Путин потребовал объяснить, почему до сих пор не утвержден проект создания ракеты. Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин тогда ответил, что проект внесен в правительство вовремя, но объем финансирования не был согласован.

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В начале января Совет по космосу Российской академии наук рекомендовал отложить создание «Енисея». Вместо этого он предложил использовать ракету «Ангара» для полетов на Луну. Тогда же Совет поручил генеральным конструкторам «Роскосмоса» разработать и утвердить в первом полугодии отдельную подпрограмму для полета на Луну.

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