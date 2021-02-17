Роскомнадзор возбудил дела о «фейках» против «Новой газеты»

Роскомнадзор по требованию Генеральной прокуратуры России возбудил административные дела по ч. 9 ст. 13.15 КоАП («Распространение заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений») против редакции «Новой газеты» и ее главного редактора Дмитрия Муратова. Сообщение об этом опубликовано на сайте издания.

По данным газеты, поводом для возбуждения дел стала статья журналистки Татьяны Юрасовой «Чтобы не менты людей херачили…», в которой рассказывалось о провокациях, готовящихся к несанкционированному митингу 23 января в поддержку оппозиционера Алексея Навального. В издании подчеркнули, что материал был удален в день публикации по требованию Роскомнадзора.

В определении Роскомнадзора, фрагменты которого опубликовала «Новая газета», уточняется, что ложной является информация о подготовке в подмосковном санатории «Горизонт» в Одинцовском районе провокаторов, которые намеревались участвовать в митинге. В материале «Новой газеты» сообщалось, что их целью было спровоцировать драки среди протестующих и снять их на видео, чтобы затем продемонстрировать в социальных сетях агрессию митингующих. В материале подчеркивалось, что провокаторы будут действовать в интересах органов власти.

«Таким образом, в рассматриваемой статье содержится недостоверная общественно значимая информация, которая дискредитирует действия органов власти, создает угрозу массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности, а также предпосылки к насильственным действиям в ходе массовых акций в Москве 21.01.2021», — говорится в определении.