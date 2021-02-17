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Общество ,  
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Роскомнадзор возбудил дела о «фейках» против «Новой газеты»

Роскомнадзор по требованию Генеральной прокуратуры России возбудил административные дела по ч. 9 ст. 13.15 КоАП («Распространение заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений») против редакции «Новой газеты» и ее главного редактора Дмитрия Муратова. Сообщение об этом опубликовано на сайте издания.

По данным газеты, поводом для возбуждения дел стала статья журналистки Татьяны Юрасовой «Чтобы не менты людей херачили…», в которой рассказывалось о провокациях, готовящихся к несанкционированному митингу 23 января в поддержку оппозиционера Алексея Навального. В издании подчеркнули, что материал был удален в день публикации по требованию Роскомнадзора.

«Новая газета» ответила на слова Пескова о фейковых публикациях
Общество
Фото:Владимир Гердо / ТАСС

В определении Роскомнадзора, фрагменты которого опубликовала «Новая газета», уточняется, что ложной является информация о подготовке в подмосковном санатории «Горизонт» в Одинцовском районе провокаторов, которые намеревались участвовать в митинге. В материале «Новой газеты» сообщалось, что их целью было спровоцировать драки среди протестующих и снять их на видео, чтобы затем продемонстрировать в социальных сетях агрессию митингующих. В материале подчеркивалось, что провокаторы будут действовать в интересах органов власти.

«Таким образом, в рассматриваемой статье содержится недостоверная общественно значимая информация, которая дискредитирует действия органов власти, создает угрозу массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности, а также предпосылки к насильственным действиям в ходе массовых акций в Москве 21.01.2021», — говорится в определении.

Руководитель пресс-службы Новой Газеты Надежда Прусенкова сообщила РБК, что редакция не согласна с привлечением к ответственности и планирует обжаловать возбуждение дел.

«Конечно, не согласны. Это за уже удаленный с сайта текст. И обязательно будем обжаловать. Всякий раз удивляемся тому, что РКН считает фейком. Через час после появления текста из Роскомнадзора позвонили и предписали удалить, а то будет штраф. И мы удалили. А нам снова штраф», — заявила она.

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РБК также направил запрос в пресс-службу Роскомнадзора.

«Новая газета» по требованию прокуратуры удалила статью о вирусе в Чечне
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Фото:Владимир Гердо / ТАСС

Протесты в поддержку Алексея Навального проходили в Москве и других городах России 23 и 31 января, а также 2 февраля. По данным правозащитных организаций, только 23 января по всей стране были задержаны более 4 тыс. человек, а на акциях 31 января и 2 февраля более 5 тыс. и 1,5 тыс. человек соответственно. Позднее в Министерстве внутренних дел сообщили, что против митингующих было возбуждено более 90 уголовных дел.

«Новая газета» Дмитрий Муратов новости Роскомнадзор
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