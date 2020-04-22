«Новая газета» ответила на слова Пескова о фейковых публикациях

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Отрицание достоверной информации не делает ее фейком, заявил РБК главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов. Так он ответил на слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о негативном отношении Кремля к фейкам.

Журналисты спросили Пескова о том, как он относится к публикации фейков в «Новой газете» о ситуации в Сирии. Накануне издание опубликовало продолжение расследования о пытках в Сирии, которые, как утверждало издание, совершили наемники российской частной военной компании (ЧВК) Вагнера. Издание назвало имя еще одного предполагаемого участника пыток, а также выяснила, что расправа произошла около сирийского газоперерабатывающего завода Аш-Шаер.

Во время ежедневного общения Пескова с журналистами репортеры спросили у него, как в Кремле относятся к тому, что «Новая газета» «публикует фейки о Сирии». Пресс-секретарь в ответ заявил, что в Кремле в целом негативно относятся к фейкам, будь то события в Сирии или ситуация с коронавирусом, передал корреспондент РБК. «Мы считаем, что это, особенно в такие нелегкие моменты, в целом очень плохая негативная практика», — сказал Песков. Он отметил, что если речь идет о публикации действительно ложной информации, то она уничтожает репутацию СМИ.

«Военные преступления и садизм членов ЧВК Вагнера подтверждены неоспоримыми видеодоказательствами. К нашему изумлению, СК отказывается проверять их. Это означает, что государство покрывает головорезов», — ответил на слова Пескова Муратов. Все документальные подтверждения публикаций «Новой газеты» о Сирии редакция уже отправила в администрацию президента, Следственный комитет и Генпрокуратуру, сообщили РБК в пресс-службе издания. По словам его представителя, ответа на эти письма до сих пор нет.