Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 17 февраля
USD ЦБ: 73,29 (-0,02) Инвестиции, 14:09
Курс евро на 17 февраля
EUR ЦБ: 88,94 (-0,03) Инвестиции, 14:09
Пробки в Москве достигли максимальных 10 баллов Общество, 19:37 ВФЛА отправила в World Athletics план по восстановлению членства Спорт, 19:35 План «Норникеля» из-за ₽146 млрд, штраф Навальному. Главные новости РБК Общество, 19:32 Канделаки рассказала о недопустимости тройных подбородков на «Матч ТВ» Спорт, 19:27 Медитация на работе: как обустраивают современные офисы РБК и СберМаркет, 19:21 В Думе предложили блокировать сайты с ложными сведениями о преступлениях Политика, 19:17 Adidas объявила о продаже бренда Reebok Бизнес, 19:16 АЛРОСА назвала алмаз в честь первой российской вакцины от COVID-19 Бизнес, 19:06 Собрание клубов РПЛ поддержало предложение о финансовой мотивации судей Спорт, 19:02 Депутат написал в прокуратуру после слов Соловьева о Гитлере и Навальном Технологии и медиа, 19:02 Porsche представил самую экстремальную версию нового 911 Авто, 18:56 НКР улучшило до позитивного прогноз рейтинга «Уралсиба» BBB+.ru Кредитные рейтинги, 18:38 Ripple не удалось договориться с SEC о досудебном урегулировании спора Крипто, 18:36 Последствия снегопада в Греции. Фоторепортаж Общество, 18:33 
Бизнес ,  
0 

АЛРОСА назвала алмаз в честь первой российской вакцины от COVID-19

АЛРОСА ALRS ₽101,57 -2,18% Купить
Фото: alrosa.ru
Фото: alrosa.ru

В алмазодобывающей компании «АЛРОСА» приняли решение назвать добытый недавно особо крупный алмаз ювелирного качества в честь российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«Алмазы такого размера и цвета — настоящее чудо природы. Поэтому мы приняли решение назвать этот выдающийся кристалл в честь первой российской вакцины от коронавируса, которая тоже является чудом, но сотворенным руками наших ученых», — заявил по этому поводу генеральный директор АК «АЛРОСА» Сергей Иванов.

Лавров ответил на заявления Вашингтона о вакцине «Спутник V»
Политика
<p>Сергей Лавров</p>

Алмаз облает массой 100,53 карата, его размер составляет 27,15х28,81х29,56 мм и имеет форму уплощенного октаэдра. В компании отметили, что добытый на россыпях в Северной Якутии камень имеет явно выраженный светло-желтый цвет.

В конце июня 2020 года в АК «АЛРОСА» несколько работников заразились коронавирусом, из-за чего была остановлена работа рудника «Интернациональный».

«Спутник V» — российская векторная вакцина, разработанная в центре им. Н.Ф.Гамалеи на основе двух аденовирусов. Она была зарегистрирована в России 11 августа 2020 года. По данным журнала Lancet, третья фаза испытаний показала 91-процентную эффективность вакцины. Российский препарат уже одобрили в Белоруссии, Туркмении, Сербии, Палестине, ОАЭ, Аргентине, Боливии, Венесуэле, Парагвае, Тунисе и Венгрии. В феврале 2021 года в оборот в России также должна поступить вакцина «Спутник Лайт», которая фактически является одним из компонентов «Спутника V».

АЛРОСА алмаз Спутник V
Материалы по теме
АЛРОСА остановила добычу на одном из рудников из-за вспышки коронавируса
Бизнес
АЛРОСА приостановила огранку алмазов до конца лета на фоне пандемии
Бизнес
АЛРОСА сократит зарплаты руководству на 20% на фоне пандемии коронавируса
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter