АЛРОСА назвала алмаз в честь первой российской вакцины от COVID-19

Фото: alrosa.ru

В алмазодобывающей компании «АЛРОСА» приняли решение назвать добытый недавно особо крупный алмаз ювелирного качества в честь российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«Алмазы такого размера и цвета — настоящее чудо природы. Поэтому мы приняли решение назвать этот выдающийся кристалл в честь первой российской вакцины от коронавируса, которая тоже является чудом, но сотворенным руками наших ученых», — заявил по этому поводу генеральный директор АК «АЛРОСА» Сергей Иванов.

Алмаз облает массой 100,53 карата, его размер составляет 27,15х28,81х29,56 мм и имеет форму уплощенного октаэдра. В компании отметили, что добытый на россыпях в Северной Якутии камень имеет явно выраженный светло-желтый цвет.

В конце июня 2020 года в АК «АЛРОСА» несколько работников заразились коронавирусом, из-за чего была остановлена работа рудника «Интернациональный».