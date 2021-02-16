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Пандемия коронавируса ,  
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Лавров ответил на заявления Вашингтона о вакцине «Спутник V»

Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: МИД РФ)

Россия никогда не «дружила» с другими странами «против кого-то». Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, говоря о высказываниях новой администрации США о российской вакцине «Спутник V».

По словам Лаврова, ранее в США призвали с подозрением относиться к российской вакцине против коронавирусной инфекции.

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«Ну, что сказать <…> Если нечего противопоставить нормальному дружескому общению между странами и если единственное, что можно произнести на этот счет, это вот подобного рода заявления, — ну, печально. Мы никогда ни с кем не дружим против кого бы то ни было», — сказал глава МИДа.

Лавров отметил, что Россия всегда исходит из взаимной симпатии с зарубежными партнерами.

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Ранее, 13 февраля, пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки заявила, что Россия и Китай пытаются использовать свои вакцины против COVID-19 в качестве средств достижения дипломатических целей. Она отметила, что в США этим обеспокоены, и за развитием ситуации следит служба национальной безопасности.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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