Лавров ответил на заявления Вашингтона о вакцине «Спутник V»

Сергей Лавров (Фото: МИД РФ)

Россия никогда не «дружила» с другими странами «против кого-то». Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, говоря о высказываниях новой администрации США о российской вакцине «Спутник V».

По словам Лаврова, ранее в США призвали с подозрением относиться к российской вакцине против коронавирусной инфекции.

«Ну, что сказать <…> Если нечего противопоставить нормальному дружескому общению между странами и если единственное, что можно произнести на этот счет, это вот подобного рода заявления, — ну, печально. Мы никогда ни с кем не дружим против кого бы то ни было», — сказал глава МИДа.

Лавров отметил, что Россия всегда исходит из взаимной симпатии с зарубежными партнерами.