Собянин оценил падение турпотока в Москве в 2020 году

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Столицу России в 2020 году посетили 13,6 млн туристов — на 46% меньше, чем в предыдущем году, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.

По его словам, 2019 год был для столицы рекордным — в городе побывали 25,1 млн туристов. Мэр считает, что в 2020 году этот рекорд мог быть побит, так как в первом квартале Москву успели посетить 5,5 млн человек — на 12% больше, чем за то же время годом ранее. Но в апреле поток туристов резко упал.

«Предсказуемо, что путешественников из зарубежья практически не было. Около 800 тыс. иностранных туристов — люди, успевшие побывать в городе в январе—феврале прошлого года. Но ставка на внутренний туризм вполне оправдала возлагавшиеся на нее надежды», — отметил Собянин.

12,8 млн гостей столицы в прошлом году — это жители других регионов страны. По данным мэра Москвы, средний турист останавливался в городе на пять-шесть дней у друзей, знакомых или снимал на это время квартиру. Примерно треть туристов выбирали недорогие гостиницы и хостелы.