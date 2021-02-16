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Пандемия коронавируса ,  
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Собянин оценил падение турпотока в Москве в 2020 году

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Столицу России в 2020 году посетили 13,6 млн туристов — на 46% меньше, чем в предыдущем году, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.

По его словам, 2019 год был для столицы рекордным — в городе побывали 25,1 млн туристов. Мэр считает, что в 2020 году этот рекорд мог быть побит, так как в первом квартале Москву успели посетить 5,5 млн человек — на 12% больше, чем за то же время годом ранее. Но в апреле поток туристов резко упал.

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Фото:Дмитрий Феоктистов / ТАСС

«Предсказуемо, что путешественников из зарубежья практически не было. Около 800 тыс. иностранных туристов — люди, успевшие побывать в городе в январе—феврале прошлого года. Но ставка на внутренний туризм вполне оправдала возлагавшиеся на нее надежды», — отметил Собянин.

12,8 млн гостей столицы в прошлом году — это жители других регионов страны. По данным мэра Москвы, средний турист останавливался в городе на пять-шесть дней у друзей, знакомых или снимал на это время квартиру. Примерно треть туристов выбирали недорогие гостиницы и хостелы.

По словам Сергея Собянина, гостиницы оказались в самом трудном положении в отрасли. Их средняя загрузка упала с 77 до 38–44%. Заметную помощь им оказала программа временного расселения врачей и медицинских сестер коронавирусных госпиталей.

«Весной-осенью 2020 года более 9 тыс. медработников временно переехали в гостиницы, снизив риски заражения для своих семей. В программе приняли участие 42 крупнейших городских отеля», — отметил мэр Москвы.

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Ростуризм оценил убытки отрасли по итогам года в 2,1 трлн руб.
Бизнес
Фото:Александр Авилов / АГН «Москва»

Он констатировал, что доходы туристической отрасли в прошлом году, конечно, сократились. Но и в таких условиях индустрия гостеприимства смогла пополнить бюджет города на 77,7 млрд руб.

В декабре 2020 года пресс-служба Ростуризма сообщала, что оборот российской туристической отрасли за год сократился на 60%, или 2,1 трлн руб. К убыткам привело практически полное отсутствие внешнего и внутреннего туризма на фоне пандемии коронавируса, отмечали в ведомстве.

По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), из-за пандемии более 50 тыс. человек в российском туристическом бизнесе либо остались без работы или ушли из отрасли. Число юридических лиц-туроператоров снизилось на 278, или на 6% (в марте в Едином федеральном реестре туроператоров было указано более 4,5 тыс. компаний). Количество турагентств снизилось на 30%: около 5–6 тыс. прекратили работу, еще примерно 3 тыс. остались без офисов или сократили под них площади.

В феврале прошлого года АТОР просила правительство выделить туроператорам 600 млн руб. на покрытие прямых убытков, связанных с закрытием границ из-за распространения коронавируса. В ассоциации тогда пояснили, что к моменту закрытия продажи путевок в Китай и эвакуации оттуда туристов туроператоры оплатили услуги авиакомпаний, гостиниц и принимающих компаний. При этом вернуть деньги не получилось, а российское законодательство запрещает компенсировать фактически понесенные расходы за счет туристов.

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