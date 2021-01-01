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Курорты Сочи рассказали о мерах из-за коронавируса перед открытием сезона

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

На горнолыжных курортах Сочи будет установлен масочный режим, сотрудники будут следить, чтобы туристы соблюдали социальную дистанцию. Кроме того, планируется усилить дезинфекцию помещений, проводить обеззараживание воздуха, сообщили РБК представители курортов «Красная поляна» и «Роза Хутор».

В «Красной поляне», где сезон открывается 24 декабря, рассказали, что на территории курорта маску необходимо носить при посадке на канатную дорогу, нахождении в торговом центре «Горки MALL», заселении в отели и при перемещении в ресторанах между столиками.

«Также принят ряд дополнительных мер: посадка на канатную дорогу курорта осуществляется после дистанционного замера температуры гостей, при соблюдении безопасной дистанции не менее 1,5 метра, а также при условии: не более четырех человек в одну кабин /кресло, кроме членов одной семьи», — добавил представитель курорта.

Кроме того, общественные зоны в отелях, ресторанах и торговом центре регулярно дезинфицируются. На территории курорта есть бесплатные диспенсеры с антисептиками и вендинговые аппараты по продаже масок и перчаток. А многие рестораны и кафе курорта ввели бесконтактные меню с QR-кодами.

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Фото:Jean-Christophe Bott / EPA / ТАСС

Туристы смогут сдать тест на коронавирус, результат которого будет готов в течение суток. Также будет можно сдать экспресс-тест и узнать результат через 15 минут, уточнили в пресс-службе «Красной поляны».

Курорт «Роза Хутор» начнет работу 25 декабря. Сотрудникам и туристам будут измерять температуру, также планируется проводить дезинфекцию помещений и следить за соблюдением гостями социальной дистанции.

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«Курорт «Роза Хутор», предпринимает необходимые меры для недопущения очередей при посадке на подъемники. Привлекаются волонтеры, которые информируют гостей о необходимости соблюдения социальной дистанции и ношения масок. Кроме того, на всех станциях в течение дня с интервалом производится аудиооповещение о действующих ограничениях и рекомендациях в связи с пандемией коронавируса», — объяснил представитель курорта.

Планируется проводить санобработку кабинок и кассовых зон. Для гостей будут установлены санитайзеры. Также сотрудники курорта ограничат число входящих в здание канатной дороги, чтобы избежать массового скопления людей.

«Посадка в кабинку канатной дороги рекомендована не более чем по четыре человека с рассадкой по краям (кабинка рассчитана на восемь человек). Исключение возможно для семьи. Сотрудники курорта производят замер температуры при посадке, выдают гостю одноразовую медицинскую маску в случае ее отсутствия. На каждой станции пересадки установлены санитайзеры», — пояснили в пресс-службе.

Ранее представители российских горнолыжных курортов сообщали, что ждут увеличения турпотока в связи с закрытием границ из-за пандемии. При этом на некоторые курорты можно будет попасть только жителям данного региона.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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