Курорты Сочи рассказали о мерах из-за коронавируса перед открытием сезона

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

На горнолыжных курортах Сочи будет установлен масочный режим, сотрудники будут следить, чтобы туристы соблюдали социальную дистанцию. Кроме того, планируется усилить дезинфекцию помещений, проводить обеззараживание воздуха, сообщили РБК представители курортов «Красная поляна» и «Роза Хутор».

В «Красной поляне», где сезон открывается 24 декабря, рассказали, что на территории курорта маску необходимо носить при посадке на канатную дорогу, нахождении в торговом центре «Горки MALL», заселении в отели и при перемещении в ресторанах между столиками.

«Также принят ряд дополнительных мер: посадка на канатную дорогу курорта осуществляется после дистанционного замера температуры гостей, при соблюдении безопасной дистанции не менее 1,5 метра, а также при условии: не более четырех человек в одну кабин /кресло, кроме членов одной семьи», — добавил представитель курорта.

Кроме того, общественные зоны в отелях, ресторанах и торговом центре регулярно дезинфицируются. На территории курорта есть бесплатные диспенсеры с антисептиками и вендинговые аппараты по продаже масок и перчаток. А многие рестораны и кафе курорта ввели бесконтактные меню с QR-кодами.