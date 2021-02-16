Песков заявил о двух точках зрения по поводу продления льготной ипотеки

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Данное президентом России Владимиром Путиным поручение представить предложения «по порядку реализации льготных ипотечных программ в 2021–2024 годах» нельзя считать подтверждением того, что решение о продлении таких программ уже принято. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Нет. Есть поручение проработать возможность продления или целесообразность продления», — сказал Песков (цитата по «Интерфаксу»), отвечая на вопрос о том, можно ли трактовать появление поручения ЦБ и правительству как то, что решение принято.

Пресс-секретарь президента напомнил, что по вопросу целесообразности продления программ льготной ипотеки, в том числе позволяющей приобретать жилье под 6,5% годовых, существуют разные точки зрения. Согласно одной из них, программа помогла строительному сектору экономики и связанным с ним секторам в тяжелый «ковидный» год, а согласно другой, создала угрозу надувания «пузыря».

«Есть эксперты, которые говорят, что, наоборот, это очень благотворное влияние на многие сектора экономики, а есть точка зрения, что «надувается пузырь», — сказал Песков. По его словам, обе эти точки зрения были изложены Путин, и президент поручил «прийти к консолидированному мнению, которое бы наибольшим образом соответствовало интересам развития страны в постковидный период».