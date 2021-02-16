Песков заявил о двух точках зрения по поводу продления льготной ипотеки

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 17 февраля
USD ЦБ: 73,29 (-0,02) Инвестиции, 14:09
Курс евро на 17 февраля
EUR ЦБ: 88,94 (-0,03) Инвестиции, 14:09
Превентивная медицина: как часто обследоваться и сохранять здоровье Партнерский материал, 15:10 Черчесов поставил вторую прививку от коронавируса Спорт, 15:08 Песков рассказал о выборе синонимов к имени Навального Политика, 15:05 Умерла актриса Малого театра Лариса Кичанова Общество, 15:03 Госдума приняла закон о штрафах за нарушения деятельности иноагентов Общество, 14:58 Меган Маркл и Принц Гарри дадут интервью Опре Уинфри Стиль, 14:54 «Яндекс» увеличил выручку в 2020 году вопреки негативным прогнозам Бизнес, 14:47 В Минсельхозе заявили о сохранении стабильных цен на мясо Общество, 14:45 Второй пилот: что может пойти не так в поездке и как этого избежать РБК и Porsche, 14:41 В Кремле назвали сроки возобновления работы Путина в очном формате Политика, 14:40 Роспотребнадзор назвал условия возвращения иностранцев на учебу в Россию Общество, 14:34 Мишустин выделил МЧС 6 млрд руб. на закупку спецтехники Общество, 14:29 Риелторы назвали минимальную стоимость аренды жилья в Москве Недвижимость, 14:22 Генсек НАТО заявил о готовности к конфронтации и сотрудничеству с Россией Политика, 14:18
Экономика ,  
0 

Песков заявил о двух точках зрения по поводу продления льготной ипотеки

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Данное президентом России Владимиром Путиным поручение представить предложения «по порядку реализации льготных ипотечных программ в 2021–2024 годах» нельзя считать подтверждением того, что решение о продлении таких программ уже принято. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Нет. Есть поручение проработать возможность продления или целесообразность продления», — сказал Песков (цитата по «Интерфаксу»), отвечая на вопрос о том, можно ли трактовать появление поручения ЦБ и правительству как то, что решение принято.

Путин поручил продлить программы льготной ипотеки
Политика
Фото:Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Пресс-секретарь президента напомнил, что по вопросу целесообразности продления программ льготной ипотеки, в том числе позволяющей приобретать жилье под 6,5% годовых, существуют разные точки зрения. Согласно одной из них, программа помогла строительному сектору экономики и связанным с ним секторам в тяжелый «ковидный» год, а согласно другой, создала угрозу надувания «пузыря».

«Есть эксперты, которые говорят, что, наоборот, это очень благотворное влияние на многие сектора экономики, а есть точка зрения, что «надувается пузырь», — сказал Песков. По его словам, обе эти точки зрения были изложены Путин, и президент поручил «прийти к консолидированному мнению, которое бы наибольшим образом соответствовало интересам развития страны в постковидный период».

Программа льготной ипотеки, позволяющая приобрести жилье в кредит под 6,5% годовых, начала работать в апреле во время первой волны пандемии COVID-19. В начале февраля представитель Центробанка, глава департамента финансовой стабильности Елизавета Данилова заявила, что программу необходимо постепенно сворачивать и продолжить только в регионах, где складывается более сложная ситуация на рынке жилья.

Из-за льготной программы резко выросли спрос и цены на недвижимость, особенно в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. В декабре Путин призвал правительство отреагировать на необоснованный рост цен на жилье. По его словам, рынок отреагировал ростом цен, поскольку «все участники рынка увидели, что объем кредитных ресурсов выделяется приличный».

Читайте на РБК Pro
Глава Mail.ru Дмитрий Гришин: «Общага Бауманки — как Кремниевая долина» Антипотребление: почему люди покупают меньше и как на это отвечают бренды РБК Pro: Microsoft в стиле «рок». Как менялся логотип знаменитого бренда Новые налоги: сколько потеряют вкладчики и инвесторы
ипотека Дмитрий Песков
Материалы по теме
Путин поручил продлить программы льготной ипотеки
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter