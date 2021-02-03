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В ЦБ предложили продлить льготную ипотеку не во всех регионах

Программу льготной ипотеки под 6,5% годовых необходимо продлить для тех регионов, где складывается более сложная ситуация на рынке жилья, в целом же ее необходимо постепенно сворачивать, заявила в интервью «РИА Новости» глава департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова.

«Изначально цель программы — развивать жилищное строительство и в других регионах. Поэтому, я думаю, программу можно продлить таргетированно на те регионы, где отмечается более сложная ситуация на рынке жилья и где такая программа будет необходима», — предложила Данилова.

Она напомнила, что сейчас программа распространяется на все регионы. В результате наибольшее числе выданных ипотечных кредитов приходится на регионы с повышенным ценовым давлением — Москву, Московскую область, Санкт-Петербург, Ленинградскую область и Краснодарский край.

Обеспеченные граждане используют недвижимость для вложения своих сбережений, особенно при снижении ставок и росте цен на жилье, пояснила глава департамента регулятора.

Путин потребовал реагировать на необоснованный рост цен на жилье
Общество
Фото:Сергей Ермохин / ТАСС

«Чем больше цены растут, тем более интересны эти покупки (в том числе с использованием льготной ипотеки), что еще сильнее стимулирует рост цен, в результате чего не достигается изначальная цель программы — сделать жилье доступным широким слоям населения», — отметила она.

В конце января президент Владимир Путин заявил, что программа льготной ипотеки под 6,5% поддержала строительную отрасль и позволила около 350 тыс. семей купить жилье на первичном рынке. При этом он обратил внимание на проблемы в ряде регионов, где «возникли дисбалансы на рынке жилья, существенно растут цены на недвижимость, не хватает доступных вариантов квартир». Глава государства потребовал принять меры для «выравнивания ценовой ситуации» на рынке жилья, в том числе за счет увеличения объема предложения.

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Программа льготных ипотечных кредитов начала действовать в апреле 2020 года в рамках антикризисных мер. В октябре правительство продлило ее действие до 1 июля 2021 года. Россиянам предлагается ипотека под 6,5% годовых на покупку жилья в новостройке с минимальным первоначальным взносом 15%. Сумма кредита не должна превышать 12 млн руб. для Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также 6 млн руб. для других регионов.

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