В ЦБ предложили продлить льготную ипотеку не во всех регионах

Программу льготной ипотеки под 6,5% годовых необходимо продлить для тех регионов, где складывается более сложная ситуация на рынке жилья, в целом же ее необходимо постепенно сворачивать, заявила в интервью «РИА Новости» глава департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова.

«Изначально цель программы — развивать жилищное строительство и в других регионах. Поэтому, я думаю, программу можно продлить таргетированно на те регионы, где отмечается более сложная ситуация на рынке жилья и где такая программа будет необходима», — предложила Данилова.

Она напомнила, что сейчас программа распространяется на все регионы. В результате наибольшее числе выданных ипотечных кредитов приходится на регионы с повышенным ценовым давлением — Москву, Московскую область, Санкт-Петербург, Ленинградскую область и Краснодарский край.

Обеспеченные граждане используют недвижимость для вложения своих сбережений, особенно при снижении ставок и росте цен на жилье, пояснила глава департамента регулятора.