На Сахалине из-за снежного циклона ограничили движение машин и поездов

На Сахалине из-за плохой погоды полностью перекрыли участки двух автомобильных дорог. Об этом говорится на сайте регионального главка МЧС.

«В связи с образованием снежных заносов и ухудшением видимости ограничено движение для всех видов автотранспорта, за исключением высоко проходимой техники», — уточняется в сообщении.

Закрыты участок с 50-го по 219 км автомобильной дороги Невельск— Томари—аэропорт Шахтерск — город Холмск — село Красногорск и участок с 12-го по 207 км между городом Южно-Сахалинском и селом Поречье федеральной автомобильной дороги А 393.

На расчистку дорог брошены 17 единиц техники. Развернуты четыре пункта временного размещения.