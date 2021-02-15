Власти Москвы назвали долю очищенных от снега дорог и улиц

В Москве очистили от снега больше половины дорожной сети. Об этом заявил заммэра столицы Петр Бирюков, его слова приводит пресс-служба.

«Около 65% дорог московских, переулков очищены от снега, более половины московских дворов тоже почищены от снега », — уточнил он.

По словам Бирюкова, даже в ночное время на улицах продолжают работу около 15 тыс. единиц различной снегоуборочной техники. В течение текущей недели дорожная сеть и крыши города должны быть полностью очищены.

«Работа продолжается, технические средства у коммунальных служб города в достаточном количестве, людские ресурсы тоже есть», — указал заммэра. Он отметил, что властям пришлось привлечь к уборке снега дополнительные силы.