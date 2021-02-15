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Власти Москвы назвали долю очищенных от снега дорог и улиц

В Москве очистили от снега больше половины дорожной сети. Об этом заявил заммэра столицы Петр Бирюков, его слова приводит пресс-служба. 

«Около 65% дорог московских, переулков очищены от снега, более половины московских дворов тоже почищены от снега », — уточнил он.

По словам Бирюкова, даже в ночное время на улицах продолжают работу около 15 тыс. единиц различной снегоуборочной техники. В течение текущей недели дорожная сеть и крыши города должны быть полностью очищены.

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Фото:АГН «Москва»

«Работа продолжается, технические средства у коммунальных служб города в достаточном количестве, людские ресурсы тоже есть», — указал заммэра. Он отметил, что властям пришлось привлечь к уборке снега дополнительные силы.

Снегопад в Москве в пятницу, 12 февраля, побил суточный рекорд для этого дня, установленный почти 50 лет назад. Выпало 65% месячной нормы осадков. Бирюков 15 февраля уточнял, что на уборку потребуется четыре дня.

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