В Москве за сутки выпало рекордные 65% месячной нормы осадков

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

В Москве выпало 65% месячной нормы осадков, что является суточным рекордом. Об этом на своей странице Facebook сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В городе выпало 24 мм осадков, что составляет 65% месячной нормы. Ну и установлен суточный рекорд», — сказал он.

Также Тишковец сообщил, что высота сугробов составляет 56 см, что «на 20 см больше, чем должно быть». «Сейчас идет снег, метель, видимость — 2 км, температура воздуха — минус 14,6 градуса», — сказал он.

По его словам, в течение дня будет облачно, возможны кратковременные осадки.

О рекордном за почти 50 лет количестве осадков в столице накануне сообщили в Московском метеобюро. Из-за сильного снегопада накануне вечером в Москве образовались 10-бальные пробки, наиболее сильные заторы наблюдались на Садовом и Третьем транспортном кольцах, а также на МКАД.