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В Москве за сутки выпало рекордные 65% месячной нормы осадков

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

В Москве выпало 65% месячной нормы осадков, что является суточным рекордом. Об этом на своей странице Facebook сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В городе выпало 24 мм осадков, что составляет 65% месячной нормы. Ну и установлен суточный рекорд», — сказал он.

Также Тишковец сообщил, что высота сугробов составляет 56 см, что «на 20 см больше, чем должно быть». «Сейчас идет снег, метель, видимость — 2 км, температура воздуха — минус 14,6 градуса», — сказал он.

По его словам, в течение дня будет облачно, возможны кратковременные осадки.

О рекордном за почти 50 лет количестве осадков в столице накануне сообщили в Московском метеобюро. Из-за сильного снегопада накануне вечером в Москве образовались 10-бальные пробки, наиболее сильные заторы наблюдались на Садовом и Третьем транспортном кольцах, а также на МКАД.

В Москве из-за снегопада задержали или отменили более 40 авиарейсов
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Фото:Илья Питалев / РИА Новости

Утром 13 февраля, согласно данным дептранса Москвы, сильные заторы наблюдались на МКАД, на шоссе Энтузиастов и Варшавском шоссе и на проспекте Андропова. На МКАД ситуация осложняется из-за буксирующих грузовиков. В буксировке автомобильной техники помогают сотрудники МЧС. Как рассказали РБК в ведомстве, «силами подразделений МЧС России отбуксировано из заносов более 130 единиц автомобильной техники».

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Метро, МЦК и МЦД работают штатно. Наземный транспорт ходит с незначительными задержками. Дептранс рекомендовал жителям столицы по возможности оставаться дома, но при необходимости выбирать общественный транспорт.

По словам главного специалиста Московского метеобюро Татьяны Поздняковой, такой сильный снегопад связан с тем, что Москва попала в зону мощного южного циклона со сложной системой фронтов. К воскресенью в городе, скорее всего, выпадет месячная норма осадков.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что сильный снегопад в городе, скорее всего, продлится до 14 февраля. Он не исключил, что снегопад может стать наиболее продолжительным с начала февраля 2018 года.

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