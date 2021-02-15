В ВОЗ заявили о снижении заболеваемости COVID-19 в мире

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Количество новых заражений COVID-19 в мире снижается пятую неделю подряд. Об этом в ходе брифинга заявил генеральный директор организации Тедрос Адханом Гебрейесус.

«На прошлой неделе было самое низкое с октября количество заражений за неделю», — сказал он. По его словам, за пять недель количество новых заражений сократилось почти вдвое.

В начале февраля Гебрейесус заявил, что снижение числа новых заболевших позволяет контролировать распространение пандемии с учетом мутаций.

Ранее о снижении темпов распространения коронавируса заявила эксперт ВОЗ Мария ван Керкховен. При этом она считает необходимым продолжать соблюдать меры профилактики заражения.