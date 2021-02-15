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Пандемия коронавируса ,  
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В России создадут центр ВОЗ по борьбе с пандемиями

Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press
Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в сотрудничестве с Роспотребнадзором намерена организовать в России центр по борьбе с пандемиями. Об этом говорится на сайте российского регулятора.

Организацию создадут на базе Российского научно-исследовательского противочумного института «Микроб», она получила название Сотрудничающий центр ВОЗ по готовности к пандемиям и обучению команд быстрого реагирования.

В Роспотребнадзоре поясняют, что ведомство будет помогать ВОЗ в создании и использовании мобильных лабораторий в Восточной Европе и Центральной Азии и обучении специалистов для них. Персонал таких центров будут готовить к реагированию на чрезвычайные ситуации санитарно-эпидемиологического характера.

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Ранее, 14 февраля, международная группа специалистов под руководством ВОЗ выдвинула версию естественного появления коронавируса. Один из ее членов, Питер Дасзак, сообщил, что COVID-19 мог передаться от летучих мышей к другим животным, которых разводили на фермах — циветам, хорькам, барсукам и енотовидным собакам. В итоге сотрудники фермы либо сами заразились вирусом, и стали его первыми носителями, либо доставили на рынок зараженных животных.

Позднее глава международной группы экспертов ВОЗ Питер Бен Эмбарек заявил, что к декабрю 2019 года в Ухани, где началась пандемия, существовало уже 13 штаммов COVID-19.

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