В ВОЗ спрогнозировали будущее COVID-19

Несмотря на прогресс в борьбе с коронавирусом, победить его будет сложно, заявил исполнительный директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан на брифинге. Он не исключил, что COVID-19 станет эндемическим заболеванием — полностью устранить его едва ли получится.

«Человечество смогло победить пока только оспу», — сказал Райан. Ликвидировать же такие болезни, как полиомиелит и корь, до сих пор не удалось.

Так же и с коронавирусом будет справиться не просто: в частности, потому, что COVID-19 распространяется почти во всех странах мира, а доступ к вакцине пока есть не у всех.

У стран есть возможность снизить смертность от COVID-19 и вернуться к нормальной жизни, но заболеваемость COVID-19 продолжится, если вакцинация не будет повсеместной.