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Пандемия коронавируса ,  
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В ВОЗ спрогнозировали будущее COVID-19

Несмотря на прогресс в борьбе с коронавирусом, победить его будет сложно, заявил исполнительный директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан на брифинге. Он не исключил, что COVID-19 станет эндемическим заболеванием — полностью устранить его едва ли получится.

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«Человечество смогло победить пока только оспу», — сказал Райан. Ликвидировать же такие болезни, как полиомиелит и корь, до сих пор не удалось.

Так же и с коронавирусом будет справиться не просто: в частности, потому, что COVID-19 распространяется почти во всех странах мира, а доступ к вакцине пока есть не у всех.

У стран есть возможность снизить смертность от COVID-19 и вернуться к нормальной жизни, но заболеваемость COVID-19 продолжится, если вакцинация не будет повсеместной.

Глава (ВОЗ) Тедрос Гейбрейесус на брифинге предупредил, что «вакцинный национализм» может стоить мировой экономике более $9 трлн, причем половина этой суммы — $4,5 трлн — придется на развитые страны.

На данный момент в ЕС и США одобрено применение вакцины против коронавируса Pfizer/BioNTech. В России зарегистрированы и применяются две вакцины — «Спутник V» и «ЭпиВакКорона».

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По данным Университета Джонса Хопкинса, число выявленных случаев коронавируса в мире приближается к 100 млн, умерли более 2,1 млн человек.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
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Источник: JHU
Данные по миру i

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