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Политика ,  
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Блинкен призвал Турцию избавиться от С-400

Энтони Блинкен
Энтони Блинкен (Фото: Jim LoScalzo / Global Look Press )

Госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре с главой турецкого МИДа Мевлютом Чавушоглу призвал Анкару избавиться от российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. Об этом сообщается на сайте Госдепартамента.

«Госсекретарь призвал Турцию не оставлять у себя С-400», — говорится в сообщении.

Также Блинкен и Чавушоглу обсудили конфликт в Сирии, смерть турецких заложников в Ираке и нормализацию отношений между Турцией и Грецией.

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Зенитный ракетный комплекс С-400

Россия и Турция заключили контракт на поставку С-400 в 2017 году. Первые компоненты ЗРС поступили в республику в июле 2019 года. В начале ноября того же года Россия досрочно поставила Турции четыре дивизиона С-400 стоимостью $2,5 млрд.

В октябре прошлого года Турция испытала С-400 в районе города Синоп на севере страны. Министр обороны страны Хулуси Акар назвал испытания техническими.

Вашингтон раскритиковал решение Анкары купить российские комплексы и исключил Турцию из программы поставок истребителей F-35. В декабре предыдущая администрация США в связи с покупкой ЗРС С-400 ввела санкции против Управления оборонной промышленности Турции и ее главы Исмаила Демира.

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