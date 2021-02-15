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Общество ,  
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«ВКонтакте» вычислила среднюю цену на услугу «откопать автомобиль»

Фото: Юрий Кочетков / EPA / ТАСС
Фото: Юрий Кочетков / EPA / ТАСС

В Москве после снегопада стали предлагать услугу «откопать автомобиль», она обойдется москвичам в среднем в 820 руб. в час. Такие данные РБК предоставил сервис «Объявления «ВКонтакте».

Женщины могут заказать эту услугу со скидкой. Также за помощью при раскопке автомобиля можно обратиться к строительным бригадам, они готовы выполнить эту услугу за 2 тыс. руб. в час. При этом в субботу, 13 февраля, спрос на услугу вырос в 15 раз.

В целом востребованность услуг по уборке снега за минувшие выходные выросла в 28 раз. Средняя цена за расчистку снега в Москве составляет 690 руб., очистку тропинок к подъездам — 500 руб.

Гипермаркет «Твой дом» сообщил РБК, что с 12 по 14 февраля был выполнен 161 заказ на снегоуборочную технику, инвентарь и реагенты на общую сумму в 3, 9 млн руб. При этом за прошлые выходные с 5 по 7 февраля было сделано всего лишь десять заказов (254,9 тыс. руб.).

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Фото:АГН «Москва»

Как сообщили РБК в службе аналитики «Платформа ОФД», в России с 8 с 14 февраля частота покупок лопат по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла на 111%. Частота приобретения движков (толкателей снега) выросли на 90%, а снегоуборочных машин — на 427%. Эксперты отметили, что основной массив продаж пришелся на Москву и область.

В пятницу, 12 февраля, в Москве выпало рекордное за 50 лет количество осадков. 13 февраля стал вторым днем в ранге самых снежных за 142-летнюю историю метеонаблюдений в Москве. Из-за снегопада увеличилось количество пробок, более 140 авиарейсов в столичных аэропортах было отменено или задержано.

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