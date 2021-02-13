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В Москве на фоне снегопада задержали или отменили более 140 авиарейсов

Больше всего рейсов задерживаются в Домодедово — 82. В аэропорту сообщили, что перевели внутренние службы на усиленный режим работы
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

В Москве 13 февраля из-за продолжительного снегопада отменены шесть рейсов, более 100 рейсов задержаны или прибыли с опозданием, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписание».

По данным на 17:28 в Шереметьево задерживаются или прибыли с опозданием 18 рейсов, в Домодедово — 82 рейса задержано, а 21 отменен, во Внуково — 18 рейсов задержано, один отменен. Об отменах и задержаниях в аэропорту Жуковский данных нет, ранее сообщалось о задержке одного рейса.

В Домодедово, где по данным «Яндекс. Расписания» задерживается больше всего рейсов, сообщили РБК, что аэропорт работает в усиленном режиме. «Службы Домодедово работают в усиленном режиме для обеспечения безопасности взлетно-посадочных операций и наземного обслуживания», — говорится в сообщении.

В аэропорту уточнили, что в связи с погодными условиями изменено время отправления ряда рейсов, в связи с чем Домодедово просит у пассажиров извинения.

Также представители Домодедово напомнили, что в аэропорту по-прежнему действует масочный режим, нанесена разметка для соблюдения социальной дистанции, установлены пункты дезинфекции рук и проводится термометрия. «Гостей аэропорта информируют о правилах предосторожности», — добавили в пресс-службе.

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Как ранее сообщили РБК в пресс-службе аэропорта Внуково, аэропорт работает в штатном режиме и отмены рейсов из-за метеоусловий нет.

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В пресс-службе аэропорта Шереметьево сообщили РБК, что работа ведется в сложных погодных условиях, но с сохранением штатного режима.

В Москве выпало 65% месячной нормы осадков. Уровень осадков составил 24 мм. Как рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец, высота сугробов достигла 56 см. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что снегопад может продлиться до 14 февраля.

Авторы
Тамерлан Гаджиев, Майя Бобенко
Москва аэропорты отмена рейсов снегопад авиарейсы
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