В Москве на фоне снегопада задержали или отменили более 140 авиарейсов

Больше всего рейсов задерживаются в Домодедово — 82. В аэропорту сообщили, что перевели внутренние службы на усиленный режим работы

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

В Москве 13 февраля из-за продолжительного снегопада отменены шесть рейсов, более 100 рейсов задержаны или прибыли с опозданием, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписание».

По данным на 17:28 в Шереметьево задерживаются или прибыли с опозданием 18 рейсов, в Домодедово — 82 рейса задержано, а 21 отменен, во Внуково — 18 рейсов задержано, один отменен. Об отменах и задержаниях в аэропорту Жуковский данных нет, ранее сообщалось о задержке одного рейса.

В Домодедово, где по данным «Яндекс. Расписания» задерживается больше всего рейсов, сообщили РБК, что аэропорт работает в усиленном режиме. «Службы Домодедово работают в усиленном режиме для обеспечения безопасности взлетно-посадочных операций и наземного обслуживания», — говорится в сообщении.

В аэропорту уточнили, что в связи с погодными условиями изменено время отправления ряда рейсов, в связи с чем Домодедово просит у пассажиров извинения.

Также представители Домодедово напомнили, что в аэропорту по-прежнему действует масочный режим, нанесена разметка для соблюдения социальной дистанции, установлены пункты дезинфекции рук и проводится термометрия. «Гостей аэропорта информируют о правилах предосторожности», — добавили в пресс-службе.