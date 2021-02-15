Более трети врачей заявили о нежелании идти на риск ради пациентов

Большинство из этих медиков убеждены: если что-то пойдет не так, врач все равно окажется крайним

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Лишь 16% врачей заявили, что сейчас периодически идут на риск, пытаясь помочь пациентам. Такой результат был получен в результате исследования (есть у РБК), которое совместно провели аналитическая компания RNC Pharma и портал «Медвестник».

Абсолютное большинство врачей заявили, что в нынешней ситуации на риск ради спасения пациентов идти не готовы. Из них лишь 7% объяснили это необходимостью четко соблюдать регламенты, а 4% выразили уверенность, что врач и вовсе не имеет права рисковать.

27% медиков сказали, что при существующей административной системе в здравоохранении врач все равно окажется крайним. А 44% респондентов заявили, что пойдут на обоснованный риск, если их действия будет оценивать независимая экспертная коллегия.

Исследование среди интернет-аудитории врачей проводилось с 11 января по 10 февраля. Всего в нем приняли участие 456 врачей из 146 городов России.

В ноябре прошлого года министр здравоохранения Михаил Мурашко призвал признать право медицинских работников на ошибку, учитывая испытываемые ими экстремальные нагрузки.

Как рассказал РБК национальный представитель Европейской ассоциации медицинского права адвокат Алексей Горяинов, в случае с обоснованным риском речь идет о ситуации, когда медицинский работник отступает от обязательных правил и создает риск для пациента, что связано с единственным возможным вариантом спасти ему жизнь.

«В моей практике обоснованный риск в действиях медицинских работников случается крайне редко — это даже не 10%. Пример обоснованного риска — когда хирурги идут на операцию по установлению анастомоза (соединения двух полых органов, например сосудов или протоков. — РБК) пожилому пациенту с онкологическим заболеванием и массой противопоказаний к оперативному вмешательству. Получается, что врач действовал, нарушая определенные правила во имя спасения жизни», — сказал Горяинов.

По словам юриста, врачи чаще всего до конца не понимают юридического понятия «обоснованный риск», чувствуют себя запуганными. Хотя, по его мнению, в России врач с точки зрения закона защищен очень хорошо. «Сколько бы компенсацию морального вреда ни взыскивали по гражданским делам, врач никогда ее платить не будет, потому что компенсацию платит всегда работодатель, и самое худшее, что с ним могут сделать, — уволить. Что касается уголовного преследования врача, то здесь очень короткие сроки давности: два года при преступлениях средней тяжести», — добавил он.

В 2018 году большой резонанс получило дело врача-гематолога Елены Мисюриной. Она была признана виновной во врачебной ошибке, которая привела к гибели пациента. Врача приговорили к двум годам колонии.

За осужденного врача вступились московские власти, в частности мэр Сергей Собянин и департамент здравоохранения. В апреле 2018 года Мосгорсуд отменил приговор и вернул дело в прокуратуру для устранения процессуальных нарушений.

В декабре прошлого года присяжные Калининградского областного суда оправдали реаниматолога-анестезиолога регионального перинатального центра Элину Сушкевич и исполняющую обязанности главного врача родильного дома № 4 Елену Белую. Их обвиняли в намеренном убийстве недоношенного младенца, для того чтобы не портить статистику и сэкономить ресурсы больницы.