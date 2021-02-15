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Общество ,  
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Более трети врачей заявили о нежелании идти на риск ради пациентов

Большинство из этих медиков убеждены: если что-то пойдет не так, врач все равно окажется крайним
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Лишь 16% врачей заявили, что сейчас периодически идут на риск, пытаясь помочь пациентам. Такой результат был получен в результате исследования (есть у РБК), которое совместно провели аналитическая компания RNC Pharma и портал «Медвестник».

Абсолютное большинство врачей заявили, что в нынешней ситуации на риск ради спасения пациентов идти не готовы. Из них лишь 7% объяснили это необходимостью четко соблюдать регламенты, а 4% выразили уверенность, что врач и вовсе не имеет права рисковать.

27% медиков сказали, что при существующей административной системе в здравоохранении врач все равно окажется крайним. А 44% респондентов заявили, что пойдут на обоснованный риск, если их действия будет оценивать независимая экспертная коллегия.

Исследование среди интернет-аудитории врачей проводилось с 11 января по 10 февраля. Всего в нем приняли участие 456 врачей из 146 городов России.

В ноябре прошлого года министр здравоохранения Михаил Мурашко призвал признать право медицинских работников на ошибку, учитывая испытываемые ими экстремальные нагрузки.

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Как рассказал РБК национальный представитель Европейской ассоциации медицинского права адвокат Алексей Горяинов, в случае с обоснованным риском речь идет о ситуации, когда медицинский работник отступает от обязательных правил и создает риск для пациента, что связано с единственным возможным вариантом спасти ему жизнь.

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«В моей практике обоснованный риск в действиях медицинских работников случается крайне редко — это даже не 10%. Пример обоснованного риска — когда хирурги идут на операцию по установлению анастомоза (соединения двух полых органов, например сосудов или протоков. — РБК) пожилому пациенту с онкологическим заболеванием и массой противопоказаний к оперативному вмешательству. Получается, что врач действовал, нарушая определенные правила во имя спасения жизни», — сказал Горяинов.

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Фото:Софья Сандурская / АГН «Москва»

По словам юриста, врачи чаще всего до конца не понимают юридического понятия «обоснованный риск», чувствуют себя запуганными. Хотя, по его мнению, в России врач с точки зрения закона защищен очень хорошо. «Сколько бы компенсацию морального вреда ни взыскивали по гражданским делам, врач никогда ее платить не будет, потому что компенсацию платит всегда работодатель, и самое худшее, что с ним могут сделать, — уволить. Что касается уголовного преследования врача, то здесь очень короткие сроки давности: два года при преступлениях средней тяжести», — добавил он.

В 2018 году большой резонанс получило дело врача-гематолога Елены Мисюриной. Она была признана виновной во врачебной ошибке, которая привела к гибели пациента. Врача приговорили к двум годам колонии.

За осужденного врача вступились московские власти, в частности мэр Сергей Собянин и департамент здравоохранения. В апреле 2018 года Мосгорсуд отменил приговор и вернул дело в прокуратуру для устранения процессуальных нарушений.

В декабре прошлого года присяжные Калининградского областного суда оправдали реаниматолога-анестезиолога регионального перинатального центра Элину Сушкевич и исполняющую обязанности главного врача родильного дома № 4 Елену Белую. Их обвиняли в намеренном убийстве недоношенного младенца, для того чтобы не портить статистику и сэкономить ресурсы больницы.

Авторы
Артем Филипенок, Майя Бобенко
Елена Мисюрина медики врачи
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