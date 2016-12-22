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«Лига защиты врачей» призвала сменить следователя по делу врача Мисюриной
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«Лига защиты врачей» призвала сменить следователя по делу врача Мисюриной
Общество, 03:01
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«Лига защиты врачей» призвала сменить следователя по делу врача Мисюриной

Президент Межрегиональной общественной организации «Лига защиты врачей» Семен Гальперин обратился к и.о. главы ГСУ СК России по Москве полковнику юстиции Андрею Стрижову с требованием отстранить следователя, который ведет дело врача-гематолога Елены Мисюриной, которую в начале этого года признали виновной в совершении врачебной ошибки и приговорили к тюремному заключению, а затем оправдали. Письмо Гальперина опубликовано на сайте организации.

Как отметил президент «Лиги защиты врачей», врачебное сообщество встревожено тем, что следствие возобновило дело в отношении Мисюриной. «Особое беспокойство вызывает тот факт, что личная позиция следователя по особо важным делам А.В. Макарчева, ведущего расследование по этому уголовному делу, не отражает решение Московского городского суда, выявившего недостатки в предварительном следствии и судебно-медицинской экспертизе, назначенной следствием», — сказал он.

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Гальперин заявил, что медицинская общественность считает, что «подобная тенденциозность» в действиях следователя подрывает авторитет СК и несет ущерб доверию общества к следственным органам.

Помимо этого он призвал принять во внимание большой общественный резонанс по этому делу, а также отстранить следователя Макарчева от расследования дела в отношении Мисюриной. Кроме того, Гальперин попросил создать независимую комиссию по этому делу.

«Лига защиты врачей» выражает готовность сотрудничать со следствием и, если будет соответствующий запрос от следственных органов, поможет сформировать комиссию из ведущих профильных специалистов для проведения независимой экспертизы», — заключил Гальперин.

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В январе 2018 года Мисюрину приговорили к двум годам колонии, суд признал ее виновной в совершении врачебной ошибки, приведшей к смерти пациента. Инцидент с гибелью мужчины произошел в 2013 году, когда Мисюрина провела забор костного мозга у больного с несколькими сложными диагнозами. Вскоре после процедуры пациент скончался. По версии следствия, причиной смерти мужчины стала врачебная ошибка — Мисюрина могла проколоть сосуд иглой.

Приговор суда вызвал резкую критику как со стороны медиков, так и ряда чиновников, в том числе мэра Москвы Сергея Собянина и его заместителя Леонида Печатникова. 16 апреля Московский городской суд отменил приговор Мисюриной и вернул его в прокуратуру для устранения процессуальных нарушений.
 

Теги: Елена Мисюрина , следователь , уголовное дело
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