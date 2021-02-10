Общество , 10 фев, 14:35
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Главврач больницы в Подмосковье рассказал о сбое с подачей кислорода
Глава Никольской больницы в Подмосковье Владимир Гордеев заявил, что ней «по неизвестным причинам» произошел временный сбой в подаче кислорода.
«В момент инцидента никто из пациентов не погиб. Двое пациентов впоследствии скончались из-за тяжести состояния, не связанных с подачей кислорода. Все пациенты стационара находятся в безопасности, под пристальным наблюдением врачей. На данный момент проводится проверка правоохранительными органами», — сказал он.
При этом в сообщении Росздравнадзора об этой ситуации говорилось, что погибли три пациента. Такое же число называли «РИА Новости» и «Интерфакс», ссылаясь на источники, а также Telegram-канал 112.
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